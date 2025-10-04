Σουβλάκι: Οι τιμές στο τυλιχτό εκτοξεύτηκαν και ξεπερνούν ακόμη και τα 5 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες

Αποτελούσε για δεκαετίες την πιο προσιτή λύση για ένα γρήγορο και γευστικό γεύμα. Ένα τυλιχτό, ένα διπλόπιτο, μια μερίδα τζατζίκι, μια πατάτες. Στο σπίτι βλέποντας μια ταινία, μετά το σχολείο ή τη δουλειά, τρέχοντας μεταξύ υποχρεώσεων. Τα τελευταία χρόνια όμως, με την τιμή στο σουβλάκι να παίρνει διαρκώς την ανιούσα, οι καταναλωτές δυσκολεύονται να το υποστηρίξουν. 3.90, 4.30 , 5 ευρώ και 40 λεπτά! Αυτά καταγράψαμε, μεταξύ άλλων, στην έρευνα που κάναμε στις μεγαλύτερες πλατφόρμες διανομής φαγητού. Συγκεκριμένα οι τιμές για το τυλιχτό στα ψητοπωλεία της Αττικής, αποτυπώνονται ως εξής:

Γύρος κοτόπουλο σε πίτα: Από 4,00 - 4,30

Γύρος χοιρινός σε πίτα: Από 4,00 – 4,30

Καλαμάκι χοιρινό σε πίτα: Από 3,90- 4,30

Καλαμάκι κοτόπουλο σε πίτα: Από 3,90 - 4,30

Κεμπάπ και κεμπάπ κοτόπουλο σε πίτα: Από 3,90- 4,30

Μοσχάρι σε πίτα: Από 4,70 – 5,40

Οι τιμές όμως έχουν άμεση σχέση με τη…γειτονιά. Έτσι σε ψητοπωλείο του Κολωνακίου για παράδειγμα, οι τιμές που καταγράψαμε είναι οι ακόλουθες:

Καλαμάκι μοσχαρίσιο γάλακτος σε πίτα: Από 5,00€

Λουκάνικο χωριάτικο σε πίτα: Από 4,80€

Γύρος χοιρινός σε πίτα: Από 4,20€

Καλαμάκι κοτόπουλο μπούτι σε πίτα: Από 4,10€

Καλαμάκι κοτόπουλο στήθος σε πίτα: Από 4,10€

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο σε πίτα: Από 4,10€

Μπιφτέκι γαλοπούλα σε πίτα: Από 4,10€

Καλαμάκι χοιρινό σε πίτα: Από 4,00€

Μπιφτέκι λαχανικών σε πίτα: Από 4,00€

Για τις τιμές αυτές μιλήσαμε με τον Πρόεδρο των ψητοπωλών Αττικής, Νίκο Αγγελουσούλη. Όπως δήλωσε στο Flash.gr, δεν υπάρχει καμία σταθερότητα στην αγορά και κατά συνέπεια κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, αν θα «φρενάρουν» οι διαρκείς ανατιμήσεις…

«Τα τελευταία τρία χρόνια υπάρχει τεράστια αύξηση στην ενέργεια. Αυτό έχει συμπαρασύρει σε αύξηση και τις πρώτες ύλες. Η αγορά είναι σε μία αναστάτωση. Δεν υπάρχει σταθερότητα στις τιμές. Σε τίποτα. Δεν σου λένε για παράδειγμα οι προμηθευτές, ότι θα σου πουλήσουν στην τάδε τιμή. Έπαιρνες μία τιμή; Την επόμενη ημέρα μπορεί να υπάρχει μια διαφορετική τιμή.

Παλαιότερα μας προειδοποιούσαν ότι σε μια εβδομάδα, ας πούμε, θα γίνει αύξηση στην τιμή του χοιρινού. Τώρα, δυστυχώς, αυτές τις ανατιμήσεις τις βλέπουμε στα τιμολόγια την επόμενη μέρα. Δεν είναι καθόλου σταθερή η αγορά. Είναι τόσο μεταβλητή, οπότε κι εμείς συνέχεια βλέπουμε ανατιμήσεις (στις πρώτες ύλες). Γι' αυτό και η τιμή στο σουβλάκι διαρκώς αλλάζει και δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί.»

45 έως 53,70 ευρώ θα πρέπει να ξοδέψει μια τετραμελής οικογένεια για να παραγγείλει σουβλάκια

Οι αριθμοί είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Και η απάντηση στο πόσα χρήματα θα πρέπει κατά μέσο όρο μια τετραμελής οικογένεια για να παραγγείλει σουβλάκια στο σπίτι της, μαρτυρά το μέγεθος του προβλήματος. Έτσι για:

flash.gr

Θα χρειαστεί να ξοδέψει με τις πιο συντηρητικές τιμές, από 45 ευρώ έως 53,70 -με τις πιο τσιμπημένες τιμές- για να…διασκεδάσει στο σπίτι της!

Άλλωστε, η δύσκολη πραγματικότητα, όπως τονίζει κι ο κύριος Αγγελουσούλης, αποτυπώνεται στις εισπράξεις. Οι καταναλωτές που μαστίζονται από την ακρίβεια, μπορεί να συνεχίζουν να επιλέγουν το σουβλάκι, με μικρότερη συχνότητα όμως και σε μικρότερες ποσότητες…

«Όταν έχεις μια καλή σχέση με τον πελάτη, τον ακούς. Το βλέπουμε ότι πλέον δεν είναι εύκολο να παραγγείλουν κάθε μέρα ή μέρα παρά μέρα ή το αν θεωρούν ότι είναι μια φθηνή λύση για να περάσουν να πάρουν ένα σουβλάκι. Είναι αλήθεια. Έχει πέσει ο τζίρος. Δηλαδή επισκεψιμότητα μπορεί να έχουμε, αλλά από τη στιγμή που έχουν ανέβει οι τιμές, μπορούμε να πούμε ότι δεν πουλάμε τις ίδιες ποσότητες. Πουλάμε λιγότερο.

-Εσείς θεωρείτε ότι μπορείτε να ανακόψετε την ανοδική πορεία των τιμών στο σουβλάκι;

Δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς τιμολογούμε. Βλέπουμε τα έξοδα και πρέπει το μαγαζί να «βγει». Οπότε εξαρτάται από τη στάση της αγοράς. Το πώς τα πάει η ενέργεια, το πώς τα πάνε οι προμηθευτές, τις απαιτήσεις του προσωπικού, γιατί και τα παιδιά αυτά πρέπει να ζήσουν τις οικογένειές τους. Όμως οτιδήποτε μπαίνει μέσα στο μαγαζί μας, έχει πάρει πολύ μεγάλη ανατίμηση. Από το κρέας, το λάδι, τα χαρτικά, τη μαναβική, τους λογαριασμούς και το προσωπικό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εγώ για παράδειγμα στα Πατήσια, προσφέρω το σουβλάκι στα 3,5 ευρώ.

-Εσείς όμως είστε η εξαίρεση κύριε Πρόεδρε. Δεν είστε ο κανόνας….

Συμφωνώ ότι είμαι εξαίρεση, αλλά πλέον δεν υπάρχει κανόνας στην αγορά.»

Οι τιμές στις πιο εξεζητημένες επιλογές, «απογειώνονται»!

Τι γίνεται όμως όταν οι ομολογουμένως πολλές επιλογές, δελεάζουν τον καταναλωτή; Διπλόπιτα, με δύο τεμάχια κρέατος, vegan, με πίτα αραβική ή «γίγας»; Εκεί οι τιμές απογειώνονται. Ορίστε μερικά από τα παραδείγματα που καταγράψαμε:

Τυλιχτά σε πίτα «γίγας»

Κεμπάπ γεμιστό με Philadelphia: Από 7,60€

Κοτομπέικον: Από 7,50€

Μπιφτέκι ή κεμπάπ: Από 7,00€

Γύρος χοιρινός: Από 6,70 - 6,90€

Γύρος κοτόπουλο, καλαμάκι χοιρινό ή καλαμάκι κοτόπουλο: Από 6,90€

Μπιφτέκι λαχανικών: Από 6,80€

Λουκάνικο χωριάτικο: Από 6,50€

Αλλά και οι vegan επιλογές με πίτα, τσουχτερές:

Φυτικά nuggets: Από 6,50€

Λουκάνικο φυτικό: Από 5,80€

Μπιφτέκι φακής: Από 5,80€

Κι αν αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος, υπάρχει και η άλλη. Μια αναπόφευκτη πορεία που οδηγεί στο κλείσιμο των επιχειρήσεων, μας λέει ο Πρόεδρος των ψητοπωλών Αττικής. Όπως επισημαίνει ο κύριος Αγγελουσούλης, το ένα ψητοπωλείο μετά το άλλο, βάζουν πωλητήριο αφού δεν μπορούν ν’ ανταποκριθούν στα έξοδα και τα τσουχτερά ενοίκια, με την «πεσμένη» πελατεία.

«Πλέον δεν ανοίγουν εύκολα νέα καταστήματα και το 60% των υπαρχόντων καταστημάτων είναι σε αγγελία προς πώληση. Απλά δυστυχώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιον να αγοράσει και δεν πωλούνται. Πωλούνται κάποιες εξαιρέσεις.

Αν κοιτάξετε τις αγγελίες στις επιχειρήσεις, θα δείτε ότι υπάρχει πληθώρα καταστημάτων που πωλούνται και μην ξεχνάμε ότι το να κλείσει ένα ψητοπωλείο ή μια επιχείρηση γενικότερα, είναι μια δύσκολη απόφαση. Καταρχάς δεν είναι εύκολο να ξοφλήσεις τα όσα χρωστάς στα τιμολόγια, να πληρώσεις τις αποζημιώσεις του προσωπικού, την εφορία κλπ. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται, γιατί πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει. Βλέπει ότι έχουν ανεβεί οι τιμές, μπορεί να μας λέει ότι έχει ακριβύνει το σουβλάκι, όμως νομίζω ότι δεν μας κατηγορεί. Απλά δεν είναι πλέον τόσο εύκολο, εκεί που έπαιρνε τρία σουβλάκια ή τέσσερα, τώρα θα πάρει δύο κι ένα σκέτο καλαμάκι.»