Σε υποβάθμιση των προοπτικών της γαλλικής οικονομίας προχώρησε η S&P Global Ratings, αναθεωρώντας το outlook από σταθερό σε αρνητικό, αν και διατήρησε την πιστοληπτική της αξιολόγηση στη βαθμίδα Α+.

Ο οίκος αξιολόγησης εκφράζει ανησυχίες για τις επιπτώσεις της πολιτικής αστάθειας και της ασθενούς οικονομικής ανάπτυξης στις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης, την ώρα που η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο και εντεινόμενες πολιτικές πιέσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Σύμφωνα με την S&P, η πολιτική πόλωση ενδέχεται να συνεχιστεί και μετά την εκλογική αναμέτρηση, δυσχεραίνοντας την υιοθέτηση μέτρων για τον περιορισμό του ελλείμματος και την προώθηση μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στην οικονομία.

Την ίδια στιγμή, η υποτονική οικονομική δραστηριότητα και η αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους περιορίζουν περαιτέρω τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας.

Σε τεχνική ύφεση η γαλλική οικονομία

Η απόφαση της S&P συμπίπτει με τη δυσμενή αναθεώρηση των στοιχείων για την πορεία της γαλλικής οικονομίας από την εθνική στατιστική υπηρεσία Insee.

Το γαλλικό ΑΕΠ υποχώρησε κατά 0,2% το τρίτο τρίμηνο, καταγράφοντας μεγαλύτερη συρρίκνωση σε σχέση με την αρχική εκτίμηση. Παράλληλα, τα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο αναθεωρήθηκαν από μηδενική ανάπτυξη σε οριακή υποχώρηση κατά 0,02%.

Με δύο διαδοχικά τρίμηνα αρνητικής μεταβολής του ΑΕΠ, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης έχει πλέον εισέλθει σε τεχνική ύφεση.

Η γαλλική κυβέρνηση αποδίδει την επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας στο υψηλό ενεργειακό κόστος και στο κλίμα αβεβαιότητας που διαμορφώνεται ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Το δύσκολο στοίχημα του προϋπολογισμού

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην έγκριση του προϋπολογισμού του 2027, με το Παρίσι να έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ, έναντι εκτιμώμενου 5,4% το 2026.

Για την επίτευξη του στόχου προβλέπεται ένα πακέτο δημοσιονομικών παρεμβάσεων ύψους τουλάχιστον 43 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει περικοπές κρατικών δαπανών και φορολογικές αυξήσεις. Ωστόσο, η εξασφάλιση της απαραίτητης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας παραμένει σημαντική πρόκληση.

Η S&P εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς την επίτευξη του κυβερνητικού στόχου, εκτιμώντας ότι, ελλείψει πρόσθετων μέτρων, το έλλειμμα θα ανέλθει στο 5,3% του ΑΕΠ το 2027. Ο υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, υπογράμμισε ότι η απόφαση του οίκου αναδεικνύει την ανάγκη ταχείας έγκρισης ενός δημοσιονομικά υπεύθυνου προϋπολογισμού, που θα συμβάλει στην αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών.