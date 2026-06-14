SpaceX: 4.400 εργαζόμενοι έγιναν εκατομμυριούχοι εν μία νυκτί

Η τεράστια αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 4.400 εργαζόμενοι του αμερικανικού κολοσσού αεροδιαστημικής τεχνολογίας να γίνουν εκατομμυριούχοι, ανέφεραν οι New York Times, επικαλούμενοι ανάλυση της επενδυτικής πλατφόρμας Hill.com.

Η εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος έκανε το ντεμπούτο της στον Nasdaq την Παρασκευή στα 150 δολάρια ανά μετοχή, με την μετοχή να ανεβαίνει αμέσως καθώς προχωρούσαν οι συναλλαγές.



Μηχανικοί, χειριστές εκτόξευσης, ακόμη και ωρομίσθιοι εργάτες που κάποτε κάθονταν για μέρες σε γραφεία χωρίς παράθυρα στο Νότιο Τέξας, στοιχηματίζοντας την καριέρα τους στο όραμα του Έλον Μασκ, είναι αυτοί οι εκατομμυριούχοι.



Περίπου 400 από αυτούς τους υπαλλήλους αναμένεται να εκκαθαρίσουν 100 εκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερο. «Με τις περισσότερες δημόσιες εγγραφές, συνήθως θα δείτε μόνο τους ιδρυτές να γίνονται δισεκατομμυριούχοι», δήλωσε στους NYT ο Andrew Benson του Hill.com. «Είναι ασυνήθιστο να υπάρχουν 400 άτομα σε αυτό το όριο». Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο Μασκ, 54 ετών, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Elon just created 4,400 millionaires in a single day.



400 of them are now worth over $100 million.



These aren't VCs. They're SpaceX employees, and the list includes welders, technicians, and cafeteria staff, because for two decades the company paid every level of the workforce… pic.twitter.com/tc2LuK7Gd7 — Shruti (@heyshrutimishra) June 12, 2026

Ο Χουάν Ερνάντεζ μετανάστευσε από το Μεξικό και πήρε μια δουλειά ελεύθερου επαγγελματία ως συνθέτης μετάλλων με 28 δολάρια την ώρα το 2015. Λέει ότι δεν ήξερε καν τι ήταν η SpaceX. Η εταιρεία του έδωσε ένα κεφαλαιουχικό επίδομα 10.000 δολαρίων και του επέτρεψε να αγοράσει περισσότερες μετοχές μέσω κρατήσεων από τον μισθό. Αυτή η συμμετοχή αξίζει τώρα 880.000 δολάρια.



Οι γονείς του Τρέβορ Χάιζ ήθελαν να πάρει μια σταθερή δουλειά στη General Electric. Εκείνος διάλεξε τη SpaceX, έμεινε 12 χρόνια και συγκέντρωσε πάνω από 100.000 μετοχές. Με την τιμή εισαγωγής 135 δολαρίων, αυτό μεταφράζεται σε 13,5 εκατομμύρια δολάρια!

