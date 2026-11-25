Άδεια για την ανάπτυξη ενός τεράστιου δορυφορικού δικτύου, το οποίο θα αποτελείται από έως και 1 εκατομμύριο δορυφόρους, έλαβε η SpaceX του Έλον Μασκ από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC), σύμφωνα με το Reuters.

Η λειτουργία του «Starmind»

Η έγκριση αφορά τον αστερισμό δορυφόρων με την ονομασία «Starmind», ο οποίος προορίζεται να λειτουργήσει ως δίκτυο διαστημικών κέντρων δεδομένων, παρέχοντας υπολογιστική ισχύ για την επεξεργασία τεράστιων όγκων πληροφοριών.

Η SpaceX είχε υποβάλει νωρίτερα μέσα στη χρονιά αίτημα για την ανάπτυξη έως και ενός εκατομμυρίου τροχιακών υπολογιστικών μονάδων. Στόχος είναι η επεξεργασία δεδομένων που θα αξιοποιούνται στη Γη, σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, κυρίως λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την FCC, η έγκριση του σχεδίου αποσκοπεί στην κάλυψη αυτής της αυξανόμενης ανάγκης για υπολογιστικούς πόρους, μέσω της δημιουργίας υποδομών στο διάστημα.