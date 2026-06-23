Σπάει όλα τα ρεκόρ ο καύσωνας στη Γαλλία - Ποιες άλλες χώρες παίρνουν σειρά, τι ισχύει για Ελλάδα

Δύο φορές μέσα σε ένα μήνα η δυτική και κεντρική Ευρώπη βιώνει έναν ιστορικά ακραίο καύσωνα.

Χθες, Δευτέρα η θερμοκρασία στη Γαλλία έφτασε τους 44 βαθμούς, με δεκάδες ρεκόρ να σπάνε, όχι μόνο ρεκόρ Ιουνίου αλλά και ρεκόρ υψηλότερων θερμοκρασιών γενικότερα. Στο Μπορντώ η θερμοκρασία έφτασε τους 41.9 βαθμούς, η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ από το 1920. Ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από καταγραφής δεδομένων σημειώθηκαν και σε άλλους 13 επίσημους μετεωρολογικούς σταθμούς της Γαλλίας, ενώ σε 49 περιοχές, ρεκόρ Ιουνίου.

Τις επόμενες ημέρες ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν και σε άλλες χώρες όπως η Αγγλία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Πολωνία, η Τσεχία.

Ο καύσωνας δεν αγγίζει την Ελλάδα

Στον αντίποδα η Ελλάδα βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του ισχυρού πεδίου υψηλών πιέσεων με αποτέλεσμα την επικράτηση βοριάδων και σε συνδυασμό με τις σχετικά κανονικές θερμοκρασίες που σημειώνονται βορειοανατολικά της χώρας μας δεν αφήνουν τον υδράργυρο να ανέβει πολύ πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Έτσι, ο φετινός Ιούνιος θα είναι λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα και χωρίς καύσωνες, κάτι το οποίο παλιότερα ήταν το σύνηθες αλλά όχι τα τελευταία χρόνια.

Υ.Γ Στον χάρτη αποτυπώνεται η απόκλιση της θερμοκρασίας σε σχέση με την τριακονταετία 1981-2010 (με κόκκινο πιο υψηλές θερμοκρασίες, με μπλε πιο χαμηλές).