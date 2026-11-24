Σημαντικά φθηνότερο σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Καταναλωτών θα είναι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης Βασίλη Σπανάκη.

Μιλώντας στο ERTNews και τον Γιώργο Σιαδήμα, ο Βασίλης Σπανάκης τόνισε ότι, με βάση προσωπική έρευνα και τιμοληψία αντίστοιχων προϊόντων, το κόστος του φετινού γιορτινού τραπεζιού ανέρχεται σε 163,96 ευρώ, δηλαδή περίπου 26% φθηνότερο σε σχέση με τις εκτιμήσεις του ΙΝΚΑ που κάνουν λόγο για 220,75 ευρώ.

Παράλληλα, το φετινό τραπέζι αναμένεται να είναι 12% φθηνότερο από τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Καταναλωτών την περσινή χρονιά (186,85 ευρώ).

Ο υφυπουργός έδωσε έμφαση στη σχέση εμπιστοσύνης που έχουν οι καταναλωτές με τα εμπορικά καταστήματα της γειτονιάς, τονίζοντας ότι αυτή η σχέση κινδυνεύει να υπονομευτεί από ατεκμηρίωτες εκτιμήσεις για τις τιμές των προϊόντων.

«Πολλαπλασιάζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή»

Στο πλαίσιο της προστασίας αυτής της σχέσης εμπιστοσύνης, το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έχει πολλαπλασιάσει τους ελέγχους, οι οποίοι, όπως δήλωσε ο υφυπουργός, είναι στοχευμένοι, ιδίως ως προς την προέλευση των προϊόντων και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης, το Κράτος δεν μένει αμέτοχο στο εισαγόμενο κύμα ακρίβειας και οι προοπτικές δείχνουν σταθεροποίηση των τιμών.

Ταυτόχρονα θα τρέχουν δύο προγράμματα για μειώσεις τιμών, το πρόγραμμα «ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (18-31/12), με περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων και το πρόγραμμα Μείωσης Τιμών, που ήδη τρέχει, με 1.140 κωδικούς και μέση έκπτωση 7,1%.