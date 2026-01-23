Σπάνια εμφάνιση Θυελλόγλαρου στον Υγρότοπο Νέας Κίου

Μια ευχάριστη έκπληξη επεφύλασσε η φετινή διαδικασία των Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) στον Υγρότοπο Νέας Κίου – Ναυπλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2026. Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, η επιστημονική ομάδα και οι εθελοντές κατέγραψαν έναν εντυπωσιακό αριθμό ειδών, με αποκορύφωμα τον εντοπισμό ενός σπάνιου για την περιοχή επισκέπτη.

Διαβάστε περισσότερα για τους παρατηρητές της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, που εντόπισαν ανάμεσα στα σμήνη των γλάρων έναν Θυελλόγλαρο (Larus canus).