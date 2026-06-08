Σπάνια συνάντηση δύτη με μεγάλο λευκό καρχαρία στη Μεσόγειο - «Έτρεμαν τα χέρια μου»

Μια εξαιρετικά σπάνια συνάντηση με έναν μεγάλο λευκό καρχαρία κατέγραψε εθελοντής δύτης στη Μεσόγειο, τον Μάιο. Ο ίδιος χαρακτήρισε, μάλιστα, τη στιγμή ως «πολύ ξεχωριστή».

«Ο καρχαρίας ήταν πολύ κοντά μας […] Και, στην πραγματικότητα, τα δάχτυλά μου έτρεμαν όταν προσπαθούσα να ενεργοποιήσω την κάμερα», δήλωσε ο Ντερκ Ρέμερς στο BBC.

Πιστεύεται ότι η υπεραλίευση έχει συμβάλει στο να οδηγηθεί το είδος αυτό στο χείλος της εξαφάνισης στη Μεσόγειο.

Οι επιστήμονες λένε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί, καθώς ο καρχαρίας, που πιστεύεται ότι είναι ενήλικος αρσενικός, εντοπίστηκε πολλά μίλια ανοικτά της ακτής, μεταξύ Τυνησίας και Σικελίας.

Δύτες που εργάζονται για τη ΜΚΟ Healthy Seas κατέγραψαν το βίντεο κατά τη διάρκεια κατάδυσης με σκοπό να αναδείξουν το πρόβλημα των λεγόμενων «διχτυών-φαντασμάτων».



Οι οικολόγοι δήλωσαν ότι ελπίζουν η παρατήρηση αυτή να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στα νερά της Μεσογείου.