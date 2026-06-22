Σπάνιες εικόνες από το Παλάτι: Ουίλιαμ, Κάρολος και Χάρι τίμησαν την Ημέρα του Πατέρα

Η Ημέρα του Πατέρα έγινε αφορμή για τη δημοσιοποίηση σπάνιων και ιδιαίτερα προσωπικών στιγμών από τη βρετανική βασιλική οικογένεια, με πρωταγωνιστές τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Χάρι.

Με αφορμή τα 44α γενέθλια του πρίγκιπα της Ουαλίας, τα οποία συνέπεσαν φέτος με την Ημέρα του Πατέρα, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα νέο φωτογραφικό στιγμιότυπο του Ουίλιαμ μαζί με την κόρη του, πριγκίπισσα Σάρλοτ.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 13 Ιουνίου στους κήπους του Παλατιού του Κένσινγκτον, λίγο μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης Trooping the Colour, προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου. Η εικόνα συνοδεύτηκε από ένα συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον και των τριών παιδιών τους: «Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου και την Ημέρα του Πατέρα στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου! Σ’ αγαπάμε πάρα πολύ».



Την ίδια ημέρα, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ μοιράστηκε μια παλαιότερη φωτογραφία του βασιλιά Καρόλου με τον πρωτότοκο γιο του. Το στιγμιότυπο είχε τραβηχτεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την αντίστροφη μέτρηση προς τη COP30, και συνοδευόταν από την ευχή: «Χρόνια πολλά στον πρίγκιπα της Ουαλίας».



Παράλληλα, το Παλάτι τίμησε τη συγκεκριμένη ημέρα φέρνοντας στο φως και μια σπάνια φωτογραφία από το παρελθόν: τον τότε πρίγκιπα Κάρολο μαζί με τον πατέρα του, πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021.

Η φωτογραφία, τραβηγμένη στις 20 Αυγούστου 1971, δείχνει τους δύο άνδρες με τις στολές της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας. «Τιμούμε όλους τους πατέρες και σκεφτόμαστε όσους θα ήθελαν να βρίσκονται σήμερα δίπλα στους δικούς τους μπαμπάδες», ανέφερε η λεζάντα.

Το μήνυμα της Μέγκαν στον Χάρι



Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Μέγκαν Μαρκλ επέλεξε επίσης να τιμήσει τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι, με μια οικογενειακή φωτογραφία.

Η ανάρτησή της έδειχνε τον δούκα του Σάσεξ να αγκαλιάζει τρυφερά τα δύο παιδιά τους, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ.

«Είναι τόσο τυχερά που σε έχουν. Όλοι μας είμαστε. Χρόνια πολλά για την Ημέρα του Πατέρα στον έναν και μοναδικό μας», έγραψε η Μέγκαν.



Το ζευγάρι, σύμφωνα με το BBC, αναμένεται να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο μαζί με τα παιδιά του, με αφορμή τις εκδηλώσεις για την αντίστροφη μέτρηση ενός έτους μέχρι τους επόμενους Αγώνες Invictus.

Ο θεσμός, που ιδρύθηκε από τον πρίγκιπα Χάρι, θα φιλοξενηθεί στο Μπέρμιγχαμ το 2027.

Η επιστροφή αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται χρόνια μετά την απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν να αποχωρήσουν από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και να εγκατασταθούν μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.