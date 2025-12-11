Αρχαίο ψηφιδωτό με σκηνή από τραγωδία του Αισχύλου βρέθηκε στη Βρετανία - Η συγκλονιστική ανακάλυψη

Σπάνιο ψηφιδωτό της ρωμαϊκής εποχής που βρέθηκε θαμμένο στο χωράφι ενός αγρότη στο Ράτλαντ της Βρετανίας, ανακαλύφθηκε ότι απεικονίζει μια ιστορία διαφορετική από αυτό που εκτιμούσαν στην αρχή οι ερευνητές.

Οι επιστήμονες πίστευαν αρχικά ότι το ψηφιδωτό απεικόνιζε μια σκηνή του Τρωικού Πολέμου από την Ιλιάδα του Ομήρου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ διαπίστωσε ότι το έργο παρουσίαζε μια άλλη αφήγηση της ιστορίας του Τρωικού Πολέμου, η οποία διαδόθηκε για πρώτη φορά από τον Αισχύλο.

Το ψηφιδωτό του Κέττον -που πήρε το όνομά του από το χωριό στο οποίο ανακαλύφθηκε- έχει περιγραφεί ως «ένα από τα πιο σημαντικά που βρέθηκαν ποτέ στη Βρετανία».

Ανακαλύφθηκε το 2020, οδηγώντας σε μια μεγάλη ανασκαφή που χρηματοδοτήθηκε από το κράτος και αποκάλυψε ένα συγκρότημα ρωμαϊκής βίλας. Το ψηφιδωτό και η βίλα έκτοτε προστατεύονται ως μνημείο από το βρετανικό Υπουργείο Πολιτισμού.

Οι σκηνές με τον Αχιλλέα και τον Έκτορα

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα πάνω στο ψηφιδωτό, το έργο απεικονίζει τον Αχιλλέα και τον Έκτορα σε τρεις δραματικές σκηνές: τη μονομαχία τους, το σύρσιμο του σώματος του Έκτορα και τα λύτρα που ζήτησε από τον βασιλιά Πρίαμο, όπου το σώμα του Έκτορα ζυγίζεται σε χρυσό.

Οι εικόνες συνδυάζουν καλλιτεχνικά μοτίβα και σχέδια που κυκλοφορούσαν σε όλη τη Μεσόγειο, εκατοντάδες χρόνια πριν την εποχή που δημιουργήθηκε το ψηφιδωτό. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό δείχνει ότι οι τεχνίτες στη Βρετανία της ρωμαϊκής εποχής ήταν πιο στενά συνδεδεμένοι με τον ευρύτερο κλασικό κόσμο από ό,τι έχει υποτεθεί.

Από την αρχαία Ελλάδα στη Βρετανία

«Στο Μωσαϊκό του Κέττον, όχι μόνο έχουμε σκηνές που αφηγούνται την εκδοχή της ιστορίας του Αισχύλου, αλλά η πάνω εικόνα βασίζεται σε σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε σε ελληνικό δοχείο που χρονολογείται από την εποχή του Αισχύλου, 800 χρόνια πριν από την τοποθέτηση του ψηφιδωτού», τόνισε η Δρ. Τζέιν Μασέλια, επικεφαλής συγγραφέας της νέας έρευνας και αναπληρώτρια καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ.

«Μόλις παρατήρησα τη χρήση τυποποιημένων μοτίβων σε μία εικόνα, διαπίστωσα ότι άλλα μέρη του ψηφιδωτού βασίζονταν σε σχέδια που μπορούμε να δούμε σε πολύ παλαιότερα ασημικά, νομίσματα και κεραμικά, που ανακαλύφθηκαν στην Ελλάδα, την Τουρκία και τη Γαλλία», σημείωσε.

«Οι Ρωμανο-Βρετανοί τεχνίτες δεν ήταν απομονωμένοι από τον υπόλοιπο αρχαίο κόσμο, αλλά ήταν μέρος αυτού του ευρύτερου δικτύου επαγγελμάτων που διαδίδουν τα μοτίβα τους από γενιά σε γενιά. Στο Κέττον, έχουμε ένα παράδειγμα Ρωμαιο-βρετανικής δεξιοτεχνίας αλλά και μια μεσογειακής κληρονομιάς σχεδιασμού», υπογράμμισε η Τζέιν Μασέλια.

Ο Τζιμ Ίρβιν, ο οποίος εντόπισε το ψηφιδωτό στο οικογενειακό του αγρόκτημα, δήλωσε ότι η νέα έρευνα ήταν μια «συναρπαστική εξέλιξη». «Η λεπτομερής έρευνα της Τζέιν σχετικά με τις αναπαραστάσεις στο ψηφιδωτό του Ράτλαντ αποκαλύπτει ένα επίπεδο πολιτισμικής ολοκλήρωσης σε ολόκληρο τον ρωμαϊκό κόσμο που μόλις αρχίζουμε να εκτιμούμε», τόνισε ο Ίρβιν.

«Η νέα εργασία είναι μια αγωνιώδης και συναρπαστική αφήγηση από μόνη της, η οποία χρήζει αναγνώρισης», πρόσθεσε.