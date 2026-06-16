Σπάνιο σφραγισμένο αντίτυπο του Super Mario Bros. πουλήθηκε έναντι 3 εκατ. δολαρίων!

Ένα σφραγισμένο, σπάνιο αντίτυπο του Super Mario Bros. για NES πουλήθηκε σε δημοπρασία για 3 εκατ. δολάρια, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ τιμής για βιντεοπαιχνίδι συλλεκτικής αξίας. Η υπόθεση αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τη «φούσκα» στις τιμές των retro games και τον ρόλο των οίκων δημοπρασιών και εταιρειών πιστοποίησης.



Το Super Mario Bros. των 3 εκατομμυρίων δολαρίων

Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ για βιντεοπαιχνίδι σε δημοπρασία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 2 εκατ. δολαρίων για άλλο αντίτυπο του ίδιου τίτλου το 2021. Ο οίκος δημοπρασιών που διαχειρίστηκε την αγοραπωλησία αναφέρει ότι το συγκεκριμένο cartridge θεωρείται η παλαιότερη γνωστή σφραγισμένη έκδοση του παιχνιδιού που έχει διασωθεί μέχρι σήμερα. Η προέλευση και η κατάσταση του πακέτου θεωρούνται κρίσιμες παράμετροι για να του αποδοθούν τόσο υψηλές τιμές.

Γιατί είναι τόσο σπάνιο αυτό το αντίτυπο

Το αντίτυπο που κατέρριψε το ρεκόρ είναι σφραγισμένο με το αρχικό αυτοκόλλητο και όχι με μεταγενέστερο πλαστικό wrap, κάτι που υποδηλώνει πως είναι μέρος μιας πολύ πρώιμης παρτίδας παραγωγής. Επιπλέον, έχει πιστοποίηση κατάστασης 9.6 A++ από την Professional Sports Authenticator (PSA), βαθμολογία που μεταφράζεται πρακτικά σε «σχεδόν άψογη» διατήρηση. Τέτοιες λεπτομέρειες στη συσκευασία και το σφράγισμα διαφοροποιούν τις πραγματικά σπάνιες εκδόσεις από τα πιο συνηθισμένα αντίτυπα που εμφανίζονται περιστασιακά στην αγορά. Αντίστοιχο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και σε άλλα παιχνίδια της εποχής, όπου σπάνιες παραλλαγές εξώφυλλου ή λογοτύπων ανεβάζουν κατακόρυφα την τελική τιμή.



Η κούρσα των ρεκόρ στα retro games

Η νέα αυτή πώληση δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος μιας κούρσας ρεκόρ που «τρέχει» τα τελευταία χρόνια στα retro games. Το 2020, ένα σφραγισμένο αντίτυπο του Super Mario Bros. 3 είχε πουληθεί για 156.000 δολάρια και ήταν τότε το ακριβότερο videogame που είχε αλλάξει χέρια. Λίγο αργότερα, αντίτυπα του αρχικού Super Mario Bros. και του Super Mario 64 έφτασαν να πωλούνται για 114.000 και 1,56 εκατ. δολάρια αντίστοιχα, ανεβάζοντας συνεχώς τον πήχη. Η τωρινή πώληση των 3 εκατ. δολαρίων διπλασιάζει ουσιαστικά αυτά τα ποσά, δημιουργώντας νέα δεδομένα.



Φούσκα ή νέα κατηγορία επένδυσης;

Η έντονη άνοδος στις τιμές έχει οδηγήσει αρκετούς συλλέκτες και αναλυτές να μιλούν για πιθανή φούσκα στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών. Η στενή σχέση ανάμεσα στους μεγάλους οίκους δημοπρασιών και τις εταιρείες πιστοποίησης έχει ήδη βρεθεί στο μικροσκόπιο, με ερωτήματα για το κατά πόσο η τεχνητή σπανιότητα και το marketing ωθούν τις τιμές σε δυσθεώρητα ύψη. Άλλοι, πάντως, βλέπουν αυτές τις αγορές ως μια νέα μορφή εναλλακτικών επενδύσεων,και τις τοποθετούν δίπλα σε comics, κάρτες ανταλλαγής και άλλα συλλεκτικά αντικείμενα.