Σπάνιο θέαμα στην Ημαθία: Εμφανίστηκαν δύο αλμπίνο ζαρκάδια

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνονται δύο αλμπίνο ζαρκάδια στη Σφηκιά Ημαθίας. Το βίντεο τράβηξε ένας αγρότης, με τους χρήστες των social media να σχολιάζουν τη μοναδική ομορφιά τους.

Το ένα ζαρκάδι βόσκει ανέμελα στα χωράφια ενώ όταν αντιλαμβάνεται την παρουσία του ανθρώπου που το βιντεοσκοπεί και του σφυρίζει, φεύγει και πάει να κρυφτεί σε λόφο με θάμνους.

«Δυο αλμπίνο ζαρκάδια βρήκα στην περιοχή», είπε στο thestival.gr ο Θωμάς Χειμώνας, προσθέτοντας ότι «το ένα ήταν αρσενικό, καθώς είχε κέρατα και το είδα πριν από περίπου δεκαπέντε ημέρες και το δεύτερο χωρίς κέρατα, το είδα τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα».

Σύμφωνα με τον κ. Θεόδωρο Κομινό που πραγματοποιεί το διδακτορικό του στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ , η εμφάνιση αλμπίνων ζαρκαδιών είναι σπάνια. «Είναι σπάνιο φαινόμενο, γιατί τα αλμπίνο ζώα αλλά και οι αλμπίνο άνθρωποι είναι μια σπάνια γενετική παραλλαγή. Δεν είναι κάτι συχνό. Είναι σπάνιο» τόνισε.

Ο κ. Κομινός επισήμανε ότι από το βίντεο δεν είναι εμφανές αν πρόκειται για αλμπίνο ή για λευκιστικό ζαρκάδι. «Τα αλμπίνο είναι αυτά που έχουν και κόκκινα μάτια. Τα λευκιστικά είναι αυτά που παρουσιάζουν μια χρωματική ανωμαλία, τίποτα άλλο. Οπότε δεν ξέρουμε τι είναι. Πριν κάτι μήνες είχαν βγάλει βίντεο στη Μεσσηνία ένα τσακάλι το οποίο ήταν λευκιστικό κι όχι αλμπίνο». Πάντως, σημείωσε πως είτε είναι αλμπίνο τα ζαρκάδια είτε λευκιστικά, είναι εξίσου σπάνιες περιπτώσεις.



Υπογράμμισε, δε και μία άλλη παράμετρο, πως λόγω της λευκότητάς τους τα ζαρκάδια δυστυχώς αποτελούν εύκολο στόχο για τους θηρευτές και τους κυνηγούς, καθώς «δεν μπορούν να κρυφτούν, δεν έχουν το χρωματικό καμουφλάζ που έχουν τα άλλα ζαρκάδια».

Μάλιστα, ανέφερε πως «τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο πληθυσμός των ζαρκαδιών στην Ελλάδα και παρότι απαγορεύεται το κυνήγι τους δυστυχώς τα σκοτώνουν σωρηδόν οι κυνηγοί».



Ένα ακόμα εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια έκαναν την εμφάνιση τους ζαρκάδια και εντός του περιαστικού δάσους του Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη.