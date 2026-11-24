Η Εθνική Ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της για τις κρίσιμες αναμετρήσεις με Γεωργία και Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Βασίλη Σπανούλη να κάνει δηλώσεις στο πλαίσιο της Media Day.

Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής στάθηκε στην πολύ μεγάλη σημασία των δύο αγώνων και στα προβλήματα τραυματισμών που αποτελούν σημαντικό εμπόδιο, ενώ μίλησε και για την απουσία του Καλάθη την οποία χαρακτήρισε «τεράστια απώλεια».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Να μη σκεφτόμαστε το παιχνίδι με την Ισπανία. Το ματς με τη Γεωργία είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσεις. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα τραυματισμών και κάποια άλλα που δεν περιμέναμε έρχονται στην πορεία. Αυτή είναι η συνθήκη, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε.

Προπόνηση δεν μπορούμε να κάνουμε, λείπουν τα παιδιά από την Ευρωλίγκα. Πρέπει να εστιάσουμε στα παιδιά που έχουμε. Να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας, να γεμίσει ο κόσμος το γήπεδο, να δώσουμε την ψυχή μας.

Ο Νικ (σ.σ. Καλάθης) είδαμε πόσο σημαντικός είναι και πώς έπαιξε στο τελευταίο παράθυρο του Αυγούστου, που ήταν εξαιρετικός και φέτος παίζει πολύ καλά. Δυστυχώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, μίλησα μαζί του, στεναχωρήθηκε, ήθελε να είναι εδώ. Επικοινωνήσαμε και μαζί θέλει πολύ να κερδίσουμε για να συμμετέχει στο επόμενο παράθυρο,. Θα είναι μία τεράστια απώλεια. Όλοι ξέρουν την ποιότητα του Νικ και τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.

Στον αθλητισμό όλα μπορούν να γίνουν και να κερδίσεις και να χάσεις. Είναι παράξενη η διαδικασία των παραθύρων. Αυτή είναι η κατάσταση, εμείς θα δώσουμε την ψυχή μας και στο τέλος της ημέρας να ξέρουμε ότι έχουμε δώσει τα πάντα για να τα καταφέρουμε».