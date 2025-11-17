Σπανού για τον πρώην της Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Θαυμάζω τον τρόπο που συμπεριφέρεται στο παιδί του»

Για τον πρώην της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, με τον οποίο είχε σχέση το 2013, αλλά και την επιθυμία της να αποκτήσει την δική της οικογένεια, μίλησε η Ελισάβετ Σπανού στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Πάντα ήθελα οικογένεια, γιατί μου έχει λείψει η δική μου. Παρ’ όλα αυτά τη φοβόμουν γιατί είμαι παιδί χωρισμένων γονιών. Όταν ήρθε η εγκυμοσύνη, δεν το περίμενα ούτε το επεδίωκα. Αλλά το ήθελα. Για αυτό είχα κάνει και κατάψυξη ωαρίων, ήθελα να κάνω παιδί. Δεν το επεδίωκα, μου προέκυψε.

Αν και είναι ταμπού, έλεγα αποκλείεται να μείνω έγκυος σε αυτή την ηλικία. Έκανα κατάψυξη ωαρίων στα 39, ξέρω ότι πρέπει να την κάνεις νωρίτερα αλλά εκεί μου τη βάρεσε. Ένιωσα πιεσμένη και αγχωμένη. Η εγκυμοσύνη έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία. Στην αρχή σοκάρεσαι αλλά μετά όλα κύλησαν ομαλά. Η απόσταση ήταν ο βασικός λόγος που αποφασίσαμε να χωρίσουμε και να συνεχίσω έτσι» εξομολογήθηκε.

Και παραδέχθηκε: «Η συντροφικότητα είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα κυλήσουν έτσι και αυτό θα έρθει μόνο του, με τον κατάλληλο τρόπο. Δεν ξέρω αν θα έκανα δεύτερο παιδί. Δεν ξέρω αν ερωτευτώ παράφορα, βρω τον έρωτα της ζωής μου και θελήσω να κάνω το δικό μας παιδί».

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στον πρώην της Δημήτρη Αλεξάνδρου και είπε χαρακτηριστικά: «Θαυμάζω τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και θαυμάζω τον τρόπο που τον βλέπω να συμπεριφέρεται στο παιδί του. Θαυμάζω τον τρόπο που κρατάει τις ισορροπίες με την πρώην σύντροφο του και το παιδί του. Αυτό μου φαίνεται άθλος, είναι άξιος άνθρωπος».