Σπαραγμός στο Αγρίνιο για τον 27χρονο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη φωτιά στο Γύθειο

Βαρύ είναι το πένθος στο Αγρίνιο και στο Πυροσβεστικό Σώμα για τον θάνατο του 27χρονου αξιωματικού Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στην μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Αγερανός του Γυθείου.

Ο νεαρός υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου συγκαταλέγεται στα τρία στελέχη του Σώματος που έχασαν τη ζωή τους την ίδια ημέρα, σε μια από τις πιο τραγικές στιγμές των τελευταίων ετών για την Πυροσβεστική.

Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Σύμφωνα με το AgrinioPress, ο 27χρονος αξιωματικός εντοπίστηκε από συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του, φορώντας τον πλήρη επιχειρησιακό εξοπλισμό του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, όπως ανέφερε η αρχική επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης καταγόταν από το Αγρίνιο και ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειάς του. Πατέρας του είναι εκπαιδευτικός από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου.

Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος τους οικείους του, τους φίλους του, την τοπική κοινωνία, αλλά και τους συναδέλφους του στο Πυροσβεστικό Σώμα, που κάνουν λόγο για έναν νέο άνθρωπο με αφοσίωση στο καθήκον και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης/AgrinioPress

Μια πορεία με διακρίσεις στο Σώμα

Ο 27χρονος εισήχθη στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, από την οποία αποφοίτησε με εξαιρετικές επιδόσεις. Στη συνέχεια φοίτησε στη Σχολή Αξιωματικών, ακολουθώντας μια σταθερά ανοδική πορεία στην Πυροσβεστική.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του υπηρέτησε για δύο χρόνια σε υπηρεσίες της Αθήνας, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε αναλάβει καθήκοντα υποδιοικητή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου.

Τρεις νεκροί πυροσβέστες μέσα σε μία ημέρα

Η απώλεια του Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη έρχεται να προστεθεί στον τραγικό απολογισμό της φονικής ημέρας για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα της χώρας. Οι δύο σκοτώθηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, ενώ ο 27χρονος αξιωματικός άφησε την τελευταία του πνοή στη φωτιά του Γυθείου.

Παράλληλα, ακόμη τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Οι δύο τραυματίστηκαν στο μέτωπο της Σητείας, ενώ ένας ακόμη υπέστη κάταγμα στο πόδι επιχειρώντας στη μεγάλη πυρκαγιά στο Πλωμάρι της Λέσβου.