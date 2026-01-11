Σπαρακτική έκκληση ανύπαντρης μητέρας με καρκίνο σε τελικό στάδιο: Μαζεύει χρήματα για τα παιδιά της

Η Kaylin, 28 ετών και μητέρα δύο μικρών παιδιών, συγκλονίζει με την ιστορία της, καθώς πάσχει από καρκίνο σε τελικό στάδιο και προσπαθεί, μέσω GoFundMe, να εξασφαλίσει οικονομική στήριξη για τα παιδιά της μετά τον θάνατό της. Όπως γράφει η ίδια, ο μεγαλύτερος φόβος της δεν είναι το τέλος της ζωής της, αλλά το να αφήσει πίσω της τα παιδιά της αντιμέτωπα με πόνο, άγχος και οικονομική ανασφάλεια.

Η Κέιλιν είναι μια ανύπαντρη μητέρα από την Οκλαχόμα και έχει δύο παιδιά: την 9χρονη Τζέις και τον 6χρονο Μέμφις. Πριν από τρία χρόνια διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, ο οποίος έκανε μεταστάσεις στους πνεύμονες, τα οστά και τους λεμφαδένες.

Τον Μάρτιο του 2023, η ασθένεια εξαπλώθηκε στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να διαγνωστεί με μεταστατικό καρκίνο και προμηνιγγιακή νόσο. Παράλληλα, εμφάνισε νόσο Cushing, που οδήγησε σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, δύο χειρουργεία εγκεφάλου και σοβαρές επιπλοκές, αναφέρει το People.

At 28, Kaylin Gawf is on hospice and fighting the hardest battle of her life — to protect her children after she’s gone.

She’s raising funds for end-of-life costs and future stability for her kids. ❤️‍🩹



«Πίστευα πραγματικά ότι θα τον νικήσω», ανέφερε, περιγράφοντας τη στιγμή που άκουσε από τους γιατρούς πως δεν υπάρχουν πλέον θεραπευτικές επιλογές. Όπως τονίζει, δεν είναι έτοιμη να αποχωριστεί τα παιδιά της, όμως θέλει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να διασφαλίσει το μέλλον τους.

Η μητέρα της, Myra Gawf, μιλώντας στα αμερικανικά μέσα, περιγράφει τη συντριβή της οικογένειας, σημειώνοντας πως η Kaylin έχει εξαντλήσει όλες τις διαθέσιμες θεραπείες, έχοντας ήδη υποβληθεί σε πέντε κύκλους χημειοθεραπείας. «Νομίζαμε ότι θα τα καταφέρει. Τώρα, σχεδιάζουμε την κηδεία της», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον αβάσταχτο πόνο που βιώνουν καθημερινά.