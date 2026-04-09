«Spark–Down»: Συλλήψεις και κατασχέσεις χιλιάδων πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών εν όψει Πάσχα

Σημαντική επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε χθες, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης με την κωδική ονομασία «Spark–Down», με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής, διακίνησης και χρήσης ειδών πυροτεχνίας.



Κατά τη διάρκεια της δράσης, αστυνομικά συνεργεία σε όλη τη χώρα προχώρησαν σε 3.660 ελέγχους, με αποτέλεσμα να συλληφθούν 23 άτομα και να βεβαιωθούν 22 παραβάσεις. Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 98.000 είδη πυροτεχνίας, ανάμεσα στα οποία:

49.564 κροτίδες

41.447 πυροτεχνήματα

6.370 παιδικά αθύρματα

152 φωτοβολίδες

127 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί

114 βεγγαλικά

2.761 γραμμάρια πρώτων υλών

Από τις 7 Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησαν οι έλεγχοι, έχουν πραγματοποιηθεί 27.027 έλεγχοι, με 93 συλλήψεις και 79 βεβαιωμένες παραβάσεις, ενώ συνολικά έχουν κατασχεθεί:

105.762 κροτίδες

44.139 πυροτεχνήματα

6.975 παιδικά αθύρματα

1.439 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί

452 συσκευές εκτόξευσης

163 φωτοβολίδες

149 βεγγαλικά

27.167,64 γραμμάρια πρώτων υλών

Ενδεικτικές συλλήψεις κατά την δράση της ΕΛΑΣ:

- Κόρινθος: Συνελήφθη αλλοδαπή, καθώς σε κατάστημα εποχιακών προϊόντων βρέθηκαν πάνω από 32.000 είδη πυροτεχνίας.

- Λασίθι: Συνελήφθη ημεδαπός με περισσότερες από 23.000 κροτίδες σε επιχείρηση.

- Αττική: Συνελήφθη ημεδαπός σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου βρέθηκαν πάνω από 22.000 κροτίδες, καπνογόνα και εκτοξευόμενα πυροτεχνήματα.

- Μεσσηνία: Συνελήφθη ημεδαπός που είχε παραγγείλει 1.000 κροτίδες από το εξωτερικό και στο σπίτι του βρέθηκαν επιπλέον 59 κροτίδες.



Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι στην ειδική ενότητα της ιστοσελίδας της υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, συμβουλές για την αποφυγή χρήσης παράνομων πυροτεχνικών και ενημέρωση για τους κινδύνους.



Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.