Σπάρτη: Πώς συνέβη το τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε ηλικιωμένο ζευγάρι

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Σπάρτης-Τρίπολης, με θύματα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Δευτέρας (6/7), στο τμήμα της παράκαμψης των Βουτιάνων, κοντά στη Σελλασία, όταν το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο ηλικιωμένοι συγκρούστηκε μετωπικά με πυροσβεστικό όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, με προορισμό την Τρίπολη για επέμβαση σε συμβάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και μαρτυρίες, το επιβατικό όχημα, το οποίο κινούνταν από την Τρίπολη προς τη Σπάρτη, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πυροσβεστικό όχημα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα το ΙΧ να υποστεί εκτεταμένες ζημιές και οι δύο επιβαίνοντες να ανασυρθούν νεκροί. Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά και ένας πυροσβέστης, ο οποίος έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα που ενδέχεται να οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος. Σύμφωνα με μαρτυρίες, την ώρα του δυστυχήματος στην περιοχή επικρατούσε βροχόπτωση, γεγονός που είχε καταστήσει το οδόστρωμα ιδιαίτερα ολισθηρό.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.