Σπήλιος Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έγινα θύμα για να στήσουν πολιτικό ζήτημα και να το φέρουν στη Βουλή

Σαφείς αποστάσεις από την εμπλοκή του ονόματός του στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κράτησε ο πρώην υπουργός Σπήλιος Λιβανός, υποστηρίζοντας ότι στοχοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους.



Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (5/5) στο Action24, ο κ. Λιβανός ανέφερε πως «έγινα το θύμα, για να δημιουργήσουν ένα πολιτικό ζήτημα και να το φέρουν στη Βουλή», απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί εμπλοκής του σε παράτυπες διαδικασίες. Όπως υποστήριξε, η υπόθεση έχει απομακρυνθεί από την ουσία του προβλήματος και μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για ένα «διαχρονικό πρόβλημα» που, όπως είπε, προϋπήρχε και διαιωνίζεται επί χρόνια. Τόνισε μάλιστα ότι ο ίδιος υπήρξε «μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος», επισημαίνοντας πως ανέδειξε τα ζητήματα του οργανισμού και έλαβε μέτρα για την επιστροφή χρημάτων από παράνομες επιδοτήσεις.



Ο πρώην υπουργός άσκησε κριτική και στη στάση της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επιλέγει «μικροπολιτικές επιδιώξεις» αντί για ουσιαστική συμβολή στη λύση του προβλήματος. Όπως σημείωσε, η συζήτηση έχει εκτραπεί σε «κουτσομπολίστικες αναφορές» που αφορούν συνεργάτες και βουλευτές, αντί να επικεντρώνεται στη λειτουργία και τη μεταρρύθμιση του οργανισμού.

Ο πρώην υπουργός και βουλευτής Σπήλιος Λιβανός τάχθηκε κατά της σύστασης προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εις βάρος του επίσημες κατηγορίες. Όπως ανέφερε, η δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή περιγράφει πιθανές πράξεις χωρίς να αποδίδει συγκεκριμένη κατηγορία, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει κατηγορία για τον Λιβανό». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο, ο φάκελος διαβιβάζεται αυτούσιος στο Κοινοβούλιο και εναπόκειται στους βουλευτές να αξιολογήσουν τα στοιχεία.

Ο κ. Λιβανός εξέφρασε την άποψη ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν προχώρησαν σε ουσιαστική επεξεργασία της δικογραφίας, αλλά κατέθεσαν την πρόταση προανακριτικής όπως ακριβώς διαβιβάστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως σημείωσε, αυτό δημιουργεί σύγχυση στην κοινή γνώμη και μπορεί να δώσει την εντύπωση προσπάθειας πολιτικής στοχοποίησης. Απαντώντας σε αιτιάσεις περί συγκάλυψης, δήλωσε ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και είναι στη διάθεση κάθε πολίτη και της Βουλής για να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία. Τόνισε επίσης ότι η διαδικασία πρέπει να βασίζεται σε ουσιαστική έρευνα των βουλευτών και όχι σε τυπική αναπαραγωγή του φακέλου.

«Κατηγορούμαι από τους ίδιους τους ψηφοφόρους μου ότι δεν κάνω ρουσφέτια»

Παράλληλα, απάντησε και στις αιχμές περί «ρουσφετιών», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πιστεύει σε τέτοιες πρακτικές. «Κατηγορούμαι από τους ίδιους τους ψηφοφόρους μου ότι δεν κάνω ρουσφέτια», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι θεωρεί ρουσφέτι μόνο την παράνομη παρέμβαση που παρακάμπτει τη νομιμότητα. Αντίθετα, όπως είπε, η διαβίβαση αιτημάτων πολιτών ή μελετών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελεί θεμιτή πολιτική διαμεσολάβηση.

Ο κ. Λιβανός υπογράμμισε ότι οι αγρότες έλαβαν τα χρήματα που δικαιούνταν, ενώ επανέλαβε πως το ζητούμενο είναι η ουσιαστική εξυγίανση του συστήματος και όχι η πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης. «Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι να γίνεται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης», σημείωσε.

Ακόμη, επεσήμανε ότι η εξέλιξη της υπόθεσης θα δείξει –όπως είπε– την απουσία στοιχείων σε βάρος του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι όσοι επενδύουν πολιτικά σε αυτήν «στο τέλος θα εκτεθούν»