Ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι της Δευτέρας (30/11) οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση των 422 «σπιτιών ανακύκλωσης» σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Η υπόθεση αφορά καταγγελλόμενη διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω συμβάσεων προμήθειας πολυκέντρων ανακύκλωσης. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κακουργηματικές κατηγορίες για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ηθική αυτουργία σε απιστία και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολο και Παναγιώτη Μούργο, τον εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, Παύλο Ραβάνη.

Οι τέσσερις έχουν λάβει προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Η καταγγελία που οδήγησε στην έρευνα

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξεκίνησε στις 25 Ιουλίου 2024, έπειτα από καταγγελία για συμβάσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης με την κύρια εμπλεκόμενη εταιρεία.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν τη φερόμενη λειτουργία δικτύου από το 2020, με σκοπό την επικράτηση στην αγορά και την προμήθεια των πολυκέντρων σε δήμους έναντι ιδιαίτερα υψηλού τιμήματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται εάν οι δύο εμπλεκόμενες εταιρείες λειτουργούσαν συντονισμένα. Στον κατηγορούμενο εκδότη Γιάννη Κουρτάκη αποδίδεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αξιοποίηση δημοσιευμάτων για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων των εταιρειών.

Στο «μικροσκόπιο» το κόστος των μηχανημάτων

Κεντρικό σκέλος της δικογραφίας αποτελούν οι τιμές προμήθειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, τα πολυκέντρα είχαν κοστολογηθεί στις 370.000 ευρώ το καθένα.

Η συγκριτική έρευνα που αποδίδεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιλαμβάνει στοιχεία για αγορά και εγκατάσταση αντίστοιχων μηχανημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά με κόστος από 30.000 έως 90.000 ευρώ ανά μονάδα.

Στη δικογραφία φέρεται επίσης να περιλαμβάνεται ενημέρωση μεγάλου δήμου για συνεργασία με ιταλική εταιρεία, με κόστος 68.200 ευρώ ανά μηχάνημα, καθώς και προσφορές ελληνικής εταιρείας ύψους 22.500 ευρώ ανά τεμάχιο.

Οι συγκεκριμένες συγκρίσεις αποτελούν στοιχεία της υπό διερεύνηση υπόθεσης και όχι οριστική δικαστική κρίση για τις επίμαχες συμβάσεις.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Ο Γιάννης Κουρτάκης, σε δήλωσή του, αρνείται ότι έχει τελέσει παράνομη πράξη ή ότι συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση. Απορρίπτει επίσης ότι παραπλάνησε δημόσιους λειτουργούς ή τρίτους και υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες θα καταπέσουν.

Την πλήρη άρνηση των κατηγοριών από τους εντολείς του εξέφρασε και ο συνήγορος Νίκος Βιτώρος.

Παράλληλα, οι έρευνες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων επεκτάθηκαν σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και περιουσιακά στοιχεία έξι ακόμη προσώπων, χωρίς να πραγματοποιηθούν συλλήψεις τους.