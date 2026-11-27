Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Αυτή αφορά κατά περίπτωση τα αδικήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Νωρίτερα, σύμφωνα με το φωτορεπορτάζ του Γιάννη Κέμμου, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έφτασαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι οι τέσσερις συλληφθέντες, σχετικά με την υπόθεση για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Μάλιστα, έγινε γνωστό πως δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο των τεσσάρων συλληφθέντων και των εμπλεκόμενων εταιρειών για την υπόθεση των Σπιτιών Ανακύκλωσης.

Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολο και Παναγιώτη Μούργο, τον εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, Παύλο Ραβάνη.

Και οι τέσσερις βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης, που αφορά πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ σχετικά με την αγορά και εγκατάσταση των οικίσκων.

Η εκτεταμένη επιχείρηση δρομολογήθηκε από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, της απάτης σε βάρος συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.