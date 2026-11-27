Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, οι 4 συλληφθέντες για την υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης», που έχει στο επίκεντρο τη φερόμενη διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων γύρω από τα αυτόματα μηχανήματα συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορους δήμους ανά την Ελλάδα.

Οι συλληφθέντες θα μεταχθούν αρχικά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την απαγγελία κατηγοριών και στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, προκειμένου να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Φωτό: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ/EUROKINISSI

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις συλλήψεις, μεταξύ των οποίων ο εκδότης των «Παραπολιτικών», Γιάννης Κουρτάκης.

Οι κατηγορίες αφορούν συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ηθική αυτουργία σε απιστία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κουρτάκης: «Οι έωλες κατηγορίες θα καταπέσουν σύντομα»

Κατηγορηματικά αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται ο Γιάννης Κουρτάκης, ο οποίος σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι καμία παράνομη πράξη δεν έχω τελέσει, σίγουρα δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτον, ούτε και φυσικά κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημιά στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι φτάσαμε να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών και η αρθρογραφία για ζητήματα που απασχολούν τις δημόσιες πολιτικές είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά. Επί του παρόντος, αυτά επαρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν».

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Τα βέλη τους στην κυβέρνηση στρέφουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με ανακοινώσεις που εξέδωσαν με αφορμή το σκάνδαλο των «σπιτιών ανακύκλωσης».

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για σκάνδαλο διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων, προσθέτει ότι ηταν η Κοινοβουλευτική Ομάδα του που το είχε αναδείξει με Ερώτηση ήδη από τον Οκτώβριο του 2025, ενώ για το ζήτημα ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αλλεπάλληλες φορές ρωτήσει τον Πρωθυπουργό στην Ολομέλεια. Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εφάρμοζε τον «κανόνα της σιωπής» και είναι υπόλογη και εκτεθειμένη, κάνοντας επί μήνες ότι δεν είδε και δεν άκουσε.

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για σκάνδαλο που συνδέεται με την παράδοση ανακύκλωσης και υποδομών σε μεγαλοεπιχειρηματίες. Τονίζει ότι είχε καταγγελθεί από το ΚΚΕ ήδη από το 2023 μαζί με την πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ που το εξέθρεψε.

Από την πλευρά της, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει: «Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο στην ‘αυλή’ του κυρίου Μητσοτάκη, που σφυρίζει αδιάφορα. Κάθε σκάνδαλο και ένα χτύπημα στη λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας και πλήγμα στην πίστη των πολιτών ότι η ζωή τους μπορεί να γίνει καλύτερη».

Η Ελληνική Αριστερή Συμπράταξη επισημαίνει ότι «σήμερα η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι η τελευταία», ενώ προσθέτει: «Η χώρα έχει υποστεί ζημιά και ο αρχιερέας της διαφθοράς πρέπει να φύγει».

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει: «Σπιτάκια ανακύκλωσης: 8 χρόνια ανακυκλώνει σκάνδαλα η Νέα Δημοκρατία.

Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης σε λίγους και εκλεκτούς, μία ακόμη υπόθεση διαφαινόμενης διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη οδηγεί σε συλλήψεις κατόπιν παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπερτιμολογήσεις, αποφάσεις ανάκτησης σχεδόν 40 εκατ. ευρώ και σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών συνθέτουν την εικόνα της υπόθεσης με τα ‘σπιτάκια ανακύκλωσης’, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Τι έχει να πει σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος έσπευδε να διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο; Τι γνώριζαν οι αρμόδιοι υπουργοί; Ποιοι ενέκριναν τις επίμαχες δαπάνες και ποιοι είχαν την ευθύνη της εποπτείας;

Δεν υπάρχει πεδίο άσκησης πολιτικής που να μην το έχουν κάνει φερετζέ για τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος οι γαλάζιες ακρίδες του επιτελικού κράτους».

Μέχρι στιμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με την υπόθεση.