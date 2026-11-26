Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μεγάλη επιχείρηση των «Αδιάφθορων» της Ελληνικής Αστυνομίας, έπειτα από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Στο στόχαστρο της προκαταρκτικής έρευνας έχουν μπει καταγγελίες για υπόθεση με ευρωπαϊκά κονδύλια στην προμήθεια των πολυκέντρων ανακύκλωσης – των γνωστών «σπιτιών ανακύκλωσης» – σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε τέσσερις συλλήψεις, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα είχε γίνει γνωστό ότι κρατούνται για την υπόθεση δύο επιχειρηματίες και ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης, ο οποίος σε ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζει πως σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να του αποδίδονται, δηλώνει ότι «καμία παράνομη πράξη» δεν έχει τελέσει.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν αργότερα, στη διάρκεια της ημέρας, τέθηκε υπό κράτηση και ο πρόεδρος φορέα με αντικείμενο την οργάνωση της ανακύκλωσης συσκευασιών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, μεταξύ των προσώπων που αναζητούνται στο πλαίσιο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται και δήμαρχοι, χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ο αριθμός τους.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταχθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στην ευρωπαϊκή εισαγγελία για απαγγελία κατηγοριών και από εκεί στον Ευρωπαίο ανακριτή.