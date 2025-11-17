«Σπίτι μου 2»: Νέα παράταση και μεγαλύτερα εισοδηματικά κριτήρια – Ποιοι κερδίζουν

Σε κίνηση που αναμένεται να δώσει νέο «οξυγόνο» στην αγορά ακινήτων και στους νέους που αναζητούν προσιτή κατοικία, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης , ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας για ένταξη στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» έως τις 31 Μαΐου 2026. Η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν η 31η Δεκεμβρίου, ενώ αντίστοιχα μετατίθεται και η διορία εκταμίευσης, από τις 30 Ιουνίου στις 31 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, το πρόγραμμα «τρέχει» ήδη με εντυπωσιακό ρυθμό: 65% υλοποίηση, 1,3 δισ. ευρώ έχουν ήδη «κλειδώσει» και περισσότεροι από 11.000 νέοι έχουν αποκτήσει το δικό τους σπίτι. Όλα τα ακίνητα που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής είναι κατασκευής έως το 2007, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο.

Πιο ανοιχτά εισοδηματικά κριτήρια – Περισσότεροι δικαιούχοι

Η κυβέρνηση προχωρά και σε γενναία διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ανοίγοντας την πόρτα σε ακόμη περισσότερους νέους και οικογένειες:

Άγαμοι: από 20.000 → 25.000 ευρώ

Ζευγάρια: από 28.000 → 35.000 ευρώ

Προσαύξηση ανά παιδί: από 4.000 → 5.000 ευρώ

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Μια τετραμελής οικογένεια, που μέχρι σήμερα καλυπτόταν έως τα 36.000 ευρώ, πλέον θα καλύπτεται έως τα 45.000 ευρώ. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανεβαίνει στα 39.000 ευρώ (από 31.000).

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι οι υπαγωγές είναι διάχυτες σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικά, μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουν ήδη εγκριθεί πάνω από 850 αιτήσεις.

Παράλληλα, η εικόνα των ακινήτων που αγοράζονται δείχνει πως το πρόγραμμα καλύπτει πραγματικές ανάγκες:

το μέσο εμβαδόν φτάνει τα 90 τ.μ., ενώ η μέση αξία κινείται γύρω στις 150.000 ευρώ, στοιχεία που αποκαλύπτουν πως η δράση λειτουργεί διπλά: στηρίζει τους νέους αγοραστές αλλά και δίνει σημαντική ώθηση στις τοπικές αγορές κατοικίας.