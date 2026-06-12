«ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ»: Η πορεία των προγραμμάτων Ι και ΙΙ - Μέχρι τις 10 Ιουνίου είχαν εγκριθεί 15.193 δάνεια

Έως και την 10η Ιουνίου 2026, είχαν εγκριθεί για υπαγωγή στο πρόγραμμα 15.193 δάνεια, συνολικής αξίας 1,83 δισ. ευρώ, ενώ οι ωφελούμενοι που έχουν ήδη συνάψει σύμβαση δανείου φτάνουν τους 12.266, με την αξία των δανείων τους να προσεγγίζει τα 1,339 δισ ευρώ.

Τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» εντάσσονται στην ευρύτερη πολιτική της Κυβέρνησης για την άμβλυνση των επιπτώσεων του στεγαστικού. Το σχέδιο δράσεων ύψους 6,5 δις ευρώ, που βρίσκεται σε εξέλιξη, περιλαμβάνει πάνω από 40 επιμέρους προγράμματα και είναι αναρτημένο στο stegasi.gov.gr. (Πύλη Στεγαστικής Πολιτικής).

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αύξηση της προσφοράς ακινήτων -και όχι μόνο σε επιδοματικές πολιτικές- όπως, για παράδειγμα: η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες κατασκευές κατοικιών, η θέσπιση της κοινωνικής αντιπαροχής για συνεκμετάλλευση με ιδιώτες και στόχο την αξιοποίηση της μεγάλης και αδρανούς ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου για προσιτή στέγη, ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε κορεσμένες αστικές και τουριστικές περιοχές και η αυστηρότερη φορολογική μεταχείριση των επιχειρηματικών βραχυχρόνιων μισθώσεων, η de facto εξαίρεση συγκεκριμένων περιοχών από την πολιτική «χρυσής βίζας» κ.λπ.

Στην ίδια κατεύθυνση, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», με στόχο κλειστά ακίνητα να προστεθούν στην αγορά κατοικίας, μέσω της επιδότησης της ανακαίνισης -σε ποσοστά από 80%-95%- και της ενεργειακής αναβάθμισης- έως 20%. Πρόκειται για το πρώτο ανάλογο πρόγραμμα στην Ε.Ε., το οποίο γίνεται πράξη χάρη στην σχετική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και στο αποτέλεσμα της επιτυχούς διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας που προηγήθηκε.

Ειδικότερα, ως προς τα προγράμματα Σπίτι μου Ι και Σπίτι μου ΙΙ, τονίζεται ότι:

Ο σχεδιασμός του προγράμματος, με συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ (1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με μηδενικό επιτόκιο και 1 δισ. ευρώ από τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα), προέβλεπε τη στήριξη έως 20.000 ωφελούμενων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Με βάση τα τρέχοντα στοιχεία:

• Έως και την 10η Ιουνίου 2026, είχαν εγκριθεί για υπαγωγή στο πρόγραμμα 15.193 δάνεια, συνολικής αξίας 1,83 δισ. ευρώ, ενώ οι ωφελούμενοι που έχουν ήδη συνάψει σύμβαση δανείου φτάνουν τους 12.266, με την αξία των δανείων τους να προσεγγίζει τα 1,339 δισ ευρώ.

Σημαντικό, όμως είναι και το γεγονός ότι, από όσους έχουν συνάψει σύμβαση δανείου, έχουν ήδη εκταμιευθεί περίπου 1,218 δισ. ευρώ προς περισσότερους από 11.000 δικαιούχους.

Υπογραμμίζεται ότι η κυβέρνηση διασφάλισε εθνικούς πόρους ώστε κανένας δικαιούχος με εγκεκριμένο δάνειο και ευρεθέν ακίνητο να μην μείνει εκτός.

Τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια που δεν πρόλαβαν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου 2026 δύνανται να συμβασιοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026, με πόρους που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Επίσης, επισημαίνεται η μεγάλη γεωγραφική διασπορά των δανείων και επιπλέον το γεγονός ότι ανάμεσα στους ωφελούμενους του προγράμματος περιλαμβάνονται 1.670 πολύτεκνες οικογένειες, 108 ΑΜΕΑ αλλά και 29 οικογένειες με 2 τέκνα προερχόμενες από τους Δήμους Ορεστιάδας ή Σουφλίου ή Διδυμοτείχου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, αριθμός σχετικά μικρός αλλά ιδιαίτερα σημαντικός στις συγκεκριμένες περιοχές.