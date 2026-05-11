Σπίτι μου ΙΙ: Παράταση έως 31 Αυγούστου για τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια

Παράταση για τη συμβασιοποίηση των εγκεκριμένων στεγαστικών δανείων του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» ανακοίνωσαν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα εγκεκριμένα δάνεια που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου 2026, θα μπορούν να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026, με χρηματοδότηση από πόρους της Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Οι αυστηρές προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης

Όπως επισημαίνεται, οι προθεσμίες που συνδέονται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι απολύτως ανελαστικές, καθώς προβλέπονται από το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και τα δεσμευτικά ορόσημα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», η οποία κατατέθηκε από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Μαΐου 2026, κρίθηκε αναγκαίος ο καθορισμός συγκεκριμένου στόχου για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενδεχόμενη μη έγκαιρη επίτευξη των σχετικών οροσήμων θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημοσιονομικές επιπτώσεις και απώλεια πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επιστολή Παπαθανάση στις τράπεζες

Σε συνέχεια της πρότασης αναθεώρησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε σχετική επιστολή προς τις διοικήσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Στόχος, όπως τονίζεται, είναι να διασφαλιστεί τόσο η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των δικαιούχων όσο και η απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος.

Μέχρι σήμερα το «Σπίτι μου ΙΙ» καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή ανταπόκριση από τους πολίτες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία: