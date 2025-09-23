«Σπίτι της Τουρκίας»: Ο επιβλητικός ουρανοξύστης που θα «φιλοξενήσει» σήμερα Μητσοτάκη και Ερντογάν

Θέμα ωρών είναι η συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, εν μέσω του τεταμένου γεωπολιτικού κλίματος τόσο στη γειτονιά μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για τους συμμετέχοντες και τον τόπο της συνάντησης, αναλυτικές πληροφορίες έδωσε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Σουλτογιάννη για το Flash.gr. Σύμφωνα με αυτό, το τετ α τετ των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη.

Ποιο είναι όμως το «Σπίτι της Τουρκίας» ή «Turkish House», ο τεράστιος ουρανοξύστης στο Μανχάταν, που ξεχωρίζει ως αξιοθέατο και έχει βρεθεί στη «δίνη» ενός τεράστιου σκανδάλου διαφθοράς που τάραξε την πόλη πριν από λίγο καιρό;

Πρόκειται για ένα κτίριο με σημασία τόσο αρχιτεκτονική, καθώς η σύγχρονη όψη του ξεχωρίζει, όσο και διπλωματική και πολιτική.

Kemalistler.. Bu gördüğünüz bina Recep Tayyip Erdoğan tarafından Amerika'nın göbeğine yaptırılan TÜRK EVİ

Her Türk vatandaşı bu bina ile gurur duyar. Ama.. siz bırakın gurur duymayı, eleştiriyor, hakaret ediyorsunuz



Yoksa siz Türk değil misiniz.? pic.twitter.com/HvzzcF650T — SÜRMENELİ (@mehmetcakir_61) September 24, 2024

Τα χαρακτηριστικά του

Το «Σπίτι της Τουρκίας» είναι ένας ουρανοξύστης με 35 ορόφους και ύψος 171 μέτρων, που δεσπόζει στην περιοχή Turtle Bay, στην ανατολική πλευρά του Μανχάταν. Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ, τοποθεσία που από μόνη της αναβαθμίζει την τουρκική διπλωματική παρουσία στη Νέα Υόρκη.

Σε ένα μεγάλο τμήμα του κτιρίου, από τους πρώτους μέχρι τους μεσαίους ορόφους περίπου, στεγάζεται η Μόνιμη Αποστολή της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη καθώς και το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη.

Το υπόλοιπο κτίριο αποτελείται από κατοικίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως από διπλωμάτες.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Το «Σπίτι της Τουρκίας» περιλαμβάνει επίσης χώρους για εκθέσεις, αμφιθέατρο, εξώστες με θέα και κοινόχρηστοι χώροι, αλλά και αίθουσα προσευχής.

Φωτό: IMAGO / SOPA Images

Είναι χαρακτηριστικό ότι η καμπύλη πρόσοψη του κτιρίου παραπέμπει στην ημισέλινο της τουρκικής σημαίας, ενώ η κορυφή του ουρανοξύστη έχει σχήμα τουλίπας, το εθνικό λουλούδι της Τουρκίας (είχε καλλιεργηθεί στην Τουρκία αρκετούς αιώνες πριν γίνει δημοφιλής στην Ολλανδία).

Η ιστορία του

Η κυβέρνηση της Τουρκίας προσέλαβε την Cresa Partners το 2012 για να κατεδαφίσει δύο υπάρχοντα κτίρια στη συγκεκριμένη τοποθεσία, απέναντι από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών και να κατασκευάσει ένα νέο κτίριο που θα στεγάζει ένα τουρκικό προξενείο στο χώρο.

Φωτό: IMAGO / ZUMA Press Wire

Η τουρκική κυβέρνηση υπέβαλε σχέδια για τον ουρανοξύστη στο Τμήμα Κτιρίων της Νέας Υόρκης τον Μάρτιο του 2016. Η κατασκευή ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να το εγκαινιάσει στις 20 Σεπτεμβρίου 2021. Η κατασκευή του κόστισε 291 εκατομμύρια δολάρια με αποκλειστική χρηματοδότηση της τουρκικής κυβέρνησης. Πρόκειται για το πιο ακριβό διπλωματικό κτίριο της Τουρκίας, γεγονός που ξεσήκωσε αντιδράσεις στη γειτονική χώρα.

Η εμπλοκή του με το σκάνδαλο διαφθοράς του δημάρχου Νέας Υόρκης

Ωστόσο, το «Σπίτι της Τουρκίας», πέρα από τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην ίδια την Τουρκία για την πολυτέλειά του, βρέθηκε και στο επίκεντρο του σκανδάλου διαφθοράς με τον νυν δήμαρχο της Νέας Υόρκης, του προερχόμενου από τους Δημοκρατικούς, Έρικ Άνταμς.

Ο Άνταμς κατηγορείται ότι δωροδοκήθηκε από την τουρκική κυβέρνηση με πολυτελή ταξίδια και διαμονή, αξίας άνω των 100.000 δολαρίων στην Κωνσταντινούπολη, για να εγκρίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τους όρους ασφαλείας του κτιρίου, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν προβλήματα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, ο Άνταμς φέρεται να πίεσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης να εγκρίνει το κτίριο χωρίς ολοκληρωμένο έλεγχο πυρασφάλειας, προκειμένου να ανοίξει εγκαίρως για τα εγκαίνια που θα έκανε ο Ερντογάν.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το «Σπίτι της Τουρκίας» δεν είχε ολοκληρωμένο σύστημα πυρασφάλειας ακόμα και 18 μήνες μετά τα εγκαίνιά του.