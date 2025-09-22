Η μπουγάτσα είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γλυκά της Βόρειας Ελλάδας, με ιδιαίτερη φήμη στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες, όπου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής γαστρονομικής παράδοσης. Η καταγωγή της κρατά από τη Μικρά Ασία, όπου οι πρόσφυγες έφεραν την τέχνη του φύλλου και της γέμισης. Η σπιτική μπουγάτσα με κρέμα φτιάχνεται με φύλλο κρούστας, σιμιγδαλένια κρέμα, ζάχαρη, αυγά και βούτυρο, ψήνεται μέχρι να ροδίσει και σερβίρεται πασπαλισμένη με άχνη και κανέλα. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό γλυκό που συνδυάζει ιστορία και γεύση, θυμίζοντας παλιές οικογενειακές συνταγές.

Σπιτική Μπουγάτσα με Κρέμα

Υλικά

1 λίτρο γάλα πλήρες

200 γρ. ζάχαρη

120 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

4 αυγά

1 βανίλια (ή 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας)

50 γρ. βούτυρο (λιωμένο)

1 πακέτο φύλλο κρούστας

Λίγη άχνη ζάχαρη και κανέλα για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

Η κρέμα

Σε κατσαρολάκι ζεσταίνεις το γάλα με τη ζάχαρη και τη βανίλια. Ρίχνεις λίγο-λίγο το σιμιγδάλι, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα για να μην σβολιάσει. Όταν πήξει η κρέμα, την κατεβάζεις από τη φωτιά. Χτυπάς τα αυγά, τα προσθέτεις στην κρέμα ανακατεύοντας γρήγορα, και στο τέλος βάζεις το βούτυρο.

Το φύλλο

Σε βουτυρωμένο ταψί στρώνεις 4-5 φύλλα κρούστας, αλείφοντας το καθένα με λίγο λιωμένο βούτυρο. Ρίχνεις την κρέμα και την απλώνεις ομοιόμορφα. Σκεπάζεις με άλλα 4-5 φύλλα κρούστας, βουτυρωμένα κι αυτά. Χαράζεις ελαφρά την επιφάνεια.

Ψήσιμο

Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180°C, για περίπου 40-45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει το φύλλο.

Σερβίρισμα