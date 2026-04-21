Σπόντες Ναν για Βεζένκοφ: «Παίρνει βοήθεια απ' τους "πορτοκαλί"...»

Ο Κέντρικ Ναν, πριν λίγες ημέρες, ψήφισε για πολυτιμότερο παίκτη της φετινής EuroLeague τον Σάσα Βεζένκοφ. Πάντως, σε σχόλιό του σε ένα από τα post της «ιστοσελίδας» BasketNews, άφησε και... αιχμές, όσον αφορά το παιχνίδι του Βούλγαρου φόργουορντ.



Πιο συγκεκριμένα, έγραψε ότι βοηθιέται από τους διαιτητές που διευθύνουν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, ενώ μάλιστα ανέφερε κι ότι ποτέ δεν έχει να πέφτει πάνω του το οποιοδήποτε double team.



«Όλοι οι κυριαρχικοί guards κάνουν πολλά περισσότερα. Ευτυχώς η ομάδα του είναι στο νούμερο 1 και αυτός παίζει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά.



Επίσης παίρνει τρομερή βοήθεια από τους “πορτοκαλί”, καλό γι’ αυτόν. Δεν νομίζω ότι έχει δει ποτέ double team», έγραψε ο Ναν.