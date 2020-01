Στέφανος Τσιτσιπάς Μιχάλης Πεβολαράκης: Δεύτερη ήττα στο ATP Cup από τους Γερμανούς

Στέφανος Τσιτσιπάς Μιχάλης Περβολαράκης: Η ελληνική ομάδα «ζευγάρωσε» τις ήττες της στο «παρθενικό» τουρνουά τένις ATP Cup, το οποίο διεξάγεται σε τρεις πόλεις της Αυστραλίας. Η «γαλανόλευκη» αντιμετώπισε σήμερα (5/1) τη Γερμανία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου, οι αναμετρήσεις του οποίου διεξάγονται στο Μπρισμπέιν, και γνώρισε την ήττα με 2-1 στα τρία παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η ελληνική ομάδα είναι ουραγός στο γκρουπ με δύο ήττες (κόντρα σε Καναδά και Γερμανία), με αποτέλεσμα να τεθεί ουσιαστικά εκτός οκτάδας.

Πρώτος για την ελληνική ομάδα αγωνίστηκε ο Μιχάλης Περβολαράκης, ο οποίος ηττήθηκε από τον Γιάν-Λέναρντ Στρουφ (Νο 35 στην παγκόσμια κατάταξη) με 6-4, 6-1, ύστερα από μια αναμέτρηση που κράτησε περίπου μια ώρα και 10 λεπτά. Στη συνέχεια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη) αναμετρήθηκε με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 7) και νίκησε με 6-1, 6-4, ύστερα από αγώνα διάρκειας περίπου 74 λεπτών.

Now that was impressive!



🇬🇷 @StefTsitsipas levels the tie 1-1 with #TeamGermany in Brisbane 👊#ATPCup pic.twitter.com/JkfZRIlPI4