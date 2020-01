Γιάννης Αντετοκούνμπο γιορτή: Χρόνια πολλά στον "δικό μας" Giannis [vid]

Γιάννης Αντετοκούνμπο γιορτή: Ο Greek freak του ΝΒΑ έχει σήμερα την γιορτή του και εμείς πολλούς λόγους για να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Μπορεί να ήταν μια δύσκολη νύχτα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς που ηττήθηκαν με μεγάλη διαφορά από τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 126 -104 αλλά σήμερα είναι η γιορτή του και εμείς έχουμε πολλούς λόγους να γιορτάζουμε μαζί του.

Ο Greek freak του ΝΒΑ έχει καταφέρει να είναι ο μόνος Έλληνας που θα φέρει τον τίτλο του MVP του ΝΒΑ και σε κάθε γήπεδο του ΝΒΑ που αγωνίζονται οι Bucks υπάρχει πλέον και μια γαλανόλευκη σημαία.Ποτέ δεν ξέχασε από πού ξεκίνησε και όλους εκείνους τους ανθρώπους που τον βοήθησαν και αυτό φαίνεται από όλα αυτά που κάνει όταν έρχεται στην Ελλάδα. Ο Έλληνας φόργουορντ δεν είναι ηγέτης μόνο όσο παίζει. Έχει καθιερώσει να χαρίζει τα παπούτσια του μετά το τέλος κάθε αγώνα. Έτσι μετά τον αγώνα με τους Σπερς έκανε πολύ ευτυχισμένο έναν μικρό φαν του!

His reaction says it all 🙏#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/xVevJoAoEB