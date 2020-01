Στέφανος Τσιτσιπάς: Το ξέσπασμα, το σπάσιμο της ρακέτας και η κατσάδα της μητέρας του [vids]

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να είναι ο 6ος καλύτερος τενίστας του κόσμου στην παγκόσμια κατάταξη αλλά πολλές φορές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού χάνει τον έλεγχο και ξεσπάει σε άτομα που δνε φταίνε σε τίποτα. Πολλές φορές έχουμε δει τον κορυφαίο έλληνα τενίστα να πετάει και να σπάει τις ρακέτες του ή να λέει διάφορα «γαλλικά. Στο τελευταίο όμως ξέσπασμα του την πλήρωσε ο πατέρας του Απόστολος. Ο νεαρός πρωταθλητής, έχασε άδικα- κατά τον ίδιο- έναν πόντο στο παιχνίδι που έπαιζε και εκνευρίστηκε και άρχισε να κοπανάει τη ρακέτα με αποτέλεσμα αυτή να σπάσει και ένα κομμάτι να χτυπήσει τον πατέρα του, που καθόταν δίπλα, στο χέρι.

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς αποχώρησε από το κορτ, στεναχωρημένος και απορημένος πιάνοντας παράλληλα το χέρι του. Την ίδια ώρα, η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, Γιούλια Σαλνικόβα, έσπευσε να κάνει παρατηρήσεις στον γιο της, που έσκυψε το κεφάλι και δεν μιλούσε φανερά μετανιωμένος.

Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!



(@ATPMedia @primevideosport 📹) pic.twitter.com/QDLgJlbrOh