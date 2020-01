Βαλβέρδε: Τέλος από την Μπαρτσελόνα - Ανέλαβε ο Κίκο Σετιέν

Βαλβέρδε: τέλος από την ομάδα της Καταλονίας που ανακοίνωσε και επίσημα την απόλυση του Ερνέστο μετά την ήττα-αποκλεισμό από την Ατλέτικο στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας, η οποία ήταν και η τελευταία που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Ισπανό τεχνικό.

Ο Βάσκος τεχνικός στην διετή θητεία του κατέκτησε 2 πρωταθλήματα, 1 Κύπελλο και 1 Σούπερ Καπ Ισπανίας. Μάλιστα, άφησε την ομάδα στην 1η θέση στο πρωτάθλημα, αλλά η συντριπτική μερίδα των Καταλανών δεν ήταν ευχαριστημένη.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e