Άννα Κορακάκη: Ξεκίνησε με χρυσό μετάλλιο το 2020 [pic]

Άννα Κορακάκη: Η χρυσή ολυμπιονίκης πήρε την πρώτη θέση σε Γκραντ Πρι στο Κουβέιτ.

Άννα Κορακάκη: Πολύ ευνοϊκά μπήκε το 2020 για την Άννα Κορακάκη . Η χρυσή Ολυμπιονίκης της σκοποβολής πήρε την πρώτη θέση στο Γκραν Πρι του Κουβέιτ, μετά από έναν εξαιρετικό αγώνα με 583/600(98, 97, 96, 97, 98, 97) μπήκε πρώτη στον τελικό και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με επίδοση 240.8. "Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς μας επιφύλασσε χρυσό μετάλλιο σήμερα στο Κουβέιτ με 583/600 στα 10μέτρα! / New Year brings gold medal today here in Kuwait with 583/600 in 10m air pistol women! Thank you Kuwait, you were amazing", έγραψε η Ολυμπιονίκης στον λογαριασμό της στο Instagram. Μεγάλος στόχος της χρονιάς είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο όπου έχει προκριθεί από καιρό και όπου φυσικά θα διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο!

Η Άννα Κορακάκη έχει γεννηθεί στην Δράμα, και είναι χρυσή Ολυμπιονίκης στην σκοποβολή. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο πιστόλι 25 μέτρων και το χάλκινο μετάλλιο στο αεροβόλο πιστόλι 10 μέτρων και έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητής μετά τον Κωνσταντίνο Τσικλητήρα το 1912, και η πρώτη γυναίκα Ελληνίδα αθλήτρια στην ιστορία των Ελληνικών Ολυμπιακών Ομάδων, που κατέκτησε δύο μετάλλια στην ίδια διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων.Είναι αθλήτρια του Ωρίωνα Θεσσαλονίκης και προπονητής της είναι ο πατέρας της, Τάσος Κορακάκης. Αθλείται στη σκοποβολή από το 2009 και σπουδάζει Ειδική Αγωγή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.