Γουίλ Τσέρι: Ένα βήμα μακρυά από αυτή την ομάδα

Γουίλ Τσέρι: Όπως δείχνουν όλα, ο Τσέρι δεν θα μείνει για πολύ free agent, αφού στο εξωτερικό κάνουν λόγο για συμφωνία του Αμερικανού γκαρντ με την Ρέτζιο Εμίλια. Ο Αμερικανός αποχώρησε πρόσφατα από τον Ολυμπιακό και τα ιταλικά μέσα υποστηρίζουν πως συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ρέτζιο Εμίλια. O Τσέρι είχε 13 συμμετοχές στην Euroleague, μετρώντας 5,4 πόντους, 1,7 ασίστ και 2 ριμπάουντ ανά ματς.

Να σημειωθεί πως στην ιταλική ομάδα, αγωνίζεται ήδη ένας άλλος πρώην «ερυθρόλευκος», ο Ντάριους Τζόνσον-Όντομ, ο οποίος είχε περάσει από τους Πειραιώτες πριν από περίπου τέσσερα χρόνια.

Former Olympiacos guard Will Cherry is targeted by Reggio Emilia, per sources.