Κώστας Σλούκας: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον πατέρα του [vid]

Κώστας Σλούκας: Ο 30χρονος γκαρντ της Φενέρμπαχτσε μίλησε στην κάμερα της Euroleague για το μεγάλο μάθημα που του έδωσε ο πατέρας του, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή το καλοκαίρι του 2019.

«Αυτό που είμαι μέχρι σήμερα το οφείλω στον πατέρα μου. Μου έδωσε αυτή την νοοτροπία που έχω. Θυμάμαι ότι πηγαίναμε στις 07:00 στα βουνά, όταν ήμουν παιδί, και μου έλεγε πως πρέπει να δουλέψω. Πηγαίναμε στα βουνά και τρέχαμε, με βροχή και με ήλιο. Με πίεζε και ήθελε να καταλάβω πως αν επιθυμείς να πετύχεις κάτι καλό, πρέπει να δουλέψεις. Αυτό σκέφτομαι κάθε μέρα», δήλωσε ο διεθνής άσος.

