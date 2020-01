Australia Open - Στέφανος Τσιτσιπάς: Γιατί ενοχλήθηκε ο Έλληνας τενίστας από τους οπαδούς [vid]

Australia Open - Στέφανος Τσιτσιπάς: Οι Έλληνες φίλαθλοι και η βροχή ήταν οι πρωταγωνιστές της πρώτης μέρας του Australian Open ωστόσο οι Έλληνες στην εξέδρα ήταν αρνητικοί πρωταγωνιστές, κάτι το οποίο σχολίασε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο 21χρονος πρωταθλητής έκανε το ιδανικό ξεκίνημα, επικρατώντας του Σαλβατόρε Καρούζο, όμως του έκλεψε μέρος της δόξας η εξέδρα. Οι Έλληνες έκαναν φασαρία ανάμεσα σε κάθε πόντο, αλλά έβριζαν χυδαία και κορόιδευαν τον αντίπαλο και τραγουδούσαν υβριστικά συνθήματα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ήθελε να πει κάτι «χοντρό» για τους φιλάθλους, όμως έδωσε την εντύπωση ότι πραγματικά θα ήθελε μια πιο προσγειωμένη ενίσχυση.

«Υπάρχουν δύο είδη υποστήριξης που μπορείς να πάρεις από το κοινό, το ένα είναι αυτό που στρέφεται κατά του αντιπάλου σου και το άλλο είναι η πολύ καλή υποστήριξη προς το πρόσωπό σου. Μου αρέσει πραγματικά που έρχονται και με υποστηρίζουν γιατί αυτό μου δίνει μία θετική αύρα στο παιχνίδι μου. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι θέλουν να πάνε ένα βήμα παραπάνω μερικοί από αυτούς. Ο αντίπαλος μπορεί να μην καταλάβαινε τι γινόταν και να μην καταλάβαινε τα συνθήματα, αλλά από την πλευρά τους θα έπρεπε να δείχνουν λίγο περισσότερο σεβασμό. Αυτό είναι όλο. Να συνεχίζουν να κάνουν αυτό που κάνουν, αλλά με λίγο περισσότερο σεβασμό», είπε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.

Όπως είπε θα χαρακτήριζε «πιο πολύ σαν συμπεριφορά κερκίδας του ποδοσφαίρου, η οποία δεν ταιριάζει στο τένις. Θα πρέπει να μείνει στο ποδόσφαιρο, όχι στο τένις. Δεν μίλησα καθόλου για ησυχία. Μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, αλλά με λίγο πιο πολύ σεβασμό. Με ακόμα πιο πολλή τόνωση ακόμα πιο πολύ θόρυβο, δεν έχω θέμα με αυτά».

