Μαρία Σάκκαρη Australian Open: Προκρίθηκε στους "32" με άνετη νίκη - Πότε παίζει ξανά [vid]

Μαρία Σάκκαρη Australian Open:Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Australian Open, επικρατώντας με 2-0 σετ (7-6, 6-4) της Ναό Χιμπίνο, και συνεχίζει το "ταξίδι" της στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς. Η πρωταθλήτριά μας πήρε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ με 7-4, ενώ έκανε δικό της και το δεύτερο με 6-4 γκέιμ, παίρνοντας το εισιτήριο για την τρίτη φάση της διοργάνωσης. Η ελληνίδα τενίστρια για τρίτη φορά στην καριέρα της βρίσκεται στον τρίτο γύρο του Australian Open, μετά από το 2017 και το 2019. Συνολικά θα είναι για όγδοη φορά στον τρίτο γύρο ενός Grand Slam και την Παρασκευή (24/1) θα κυνηγήσει το βήμα παραπάνω και την είσοδό της στους «16».

♥️👋@mariasakkari is back into the third round knocking off Hibino 7-6(4) 6-4. She'll meet the winner of Keys/Rus.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/fbRMQpKmGb