Australian Open 2020 Σάκκαρη: Βούρκωσε ο πατέρας της τενίστριας για την θριαμβευτική πρόκριση [vid]

Australian Open 2020 Σάκκαρη: Η 24χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια, μετά από ένα κλειστό και αμφίρροπο ματς στη γαλανόλευκη Margaret Court Arena, επικράτησε 6-4, 6-4 της Αμερικανίδας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της, στον 4ο γύρο Major τουρνουά! Εκεί, την Κυριακή θα αντιμετωπίσει το Νο7 του ταμπλό, Πέτρα Κβίτοβα σε ένα ακόμη ματς-πρόκληση για την φοβερή Μαρία η οποία έχει θετικό ρεκόρ 2-1 απέναντι στην αριστερόχειρα Τσέχα. Η Νο23 της παγκόσμιας κατάταξης, έχει δώσει το παρόν στον 3ο γύρο και των τεσσάρων Grand Slam διοργανώσεων, όμως μέχρι σήμερα δεν είχε καταφέρει ποτέ να προκριθεί στον 4ο γύρο Major τουρνουά. Χρειάστηκε να βγάλει τον καλύτερό της εαυτό αγωνιστικά και πνευματικά απέναντι σε μια πολύ ισχυρή αντίπαλο, όπως είναι η Μάντισον Κις για να φτάσει στη νίκη μετά από 1 ώρα και 15 λεπτά αγώνα στο δεύτερο μεγαλύτερο court των εγκαταστάσεων του Melbourne Park.

Ο πατέρας της 24χρονης Ελληνίδας τενίστριας, Κώστας Σάκκαρης, εμφανίστηκε συγκινημένος και βουρκωμένος μετά τη λήξη της αναμέτρησης. «Είμαι πολύ χαρούμενη που κατάφερα να προκριθώ στον 4ο γύρο ενός Grand Slam. Είναι μια σπουδαία ημέρα για εμένα. Ευχαριστώ όλους τους Έλληνες που ήρθαν εδώ. Όχι μόνο τους Έλληνες, όσους ήρθαν και με υποστήριξαν», είπε η Σάκκαρη μετά τον αγώνα. «Με την Κβίτοβα, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο ματς. Έχουμε παίξει μερικές φορές. Θέλω να διασκεδάσω σήμερα τη νίκη μου και θα σκεφτώ αργότερα αυτό το ματς».

Haaaavvvveee you met @mariasakkari's team?



A real family affair where it means so much 🤗#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/KT2LeX7VvF