Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αγκαλιές με Εμπαπέ και Νεϊμάρ [pics & vid]

Γιάννης Αντεκούμπο: Συνάντηση με δύο μεγάλοι αστέρια του ποδοσφαίρου είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μετά τη λήξη του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς και τη νίκη τους με 116-103 επί των Χόρνετς στο «Παλέ Ντε Μπερσί» του Παρισιού, στα αποδυτήρια της ομάδας του βρέθηκαν ο Γάλλος Εμπαπέ και ο Βραζιλιάνος Νεϊμάρ. Αμφότεροι ήταν στο γήπεδο και παρακολούθησαν τον αγώνα των Μπάκς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υποδέχθηκε τους αστέρες της Παρί Σεν Ζερμέν στα αποδυτήρια. Οι τρεις τους κουβέντιασαν για λίγο, φωτογραφήθηκαν και αντάλλαξαν δώρα. Υπενθυμίζεται ότι στο γήπεδο για τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Χόρνετς βρέθηκαν οι ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν Νεϊμάρ, Ικάρντι, Εμπαπέ, Τιάγκο Σίλβα, Μαρκίνιος και Βεράτι, οι οποίοι κάθισαν στις court seats του γηπέδου και είδαν από κοντά τον «Greek freak».

Δείτε βίντεο από τη συνάντηση αυτή:

Following the NBA Paris Game win, @KMbappe and @neymarjr came through to see the @Bucks!



Mbappe and Giannis exchanged signed shoes. 👟🔥 #NBAParis (via @NBAKicks) pic.twitter.com/kiZliWllHI