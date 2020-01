Κόμπι Μπράιαντ: Αυτά είναι τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου [vids pics]

Κόμπι Μπράιαντ: Απαντήσεις στα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου αλλά και στα μετεωρολογικά δεδομένα αναζητούν οι ειδικοί.

Κόμπι Μπράιαντ: Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί όλος ο κόσμος τη σοκαριστική είδηση του θανάτου του αστέρα του ΝΒΑ και της κόρης του Τζίτζι καθώς και 7 ακόμα ανθρώπων. Ο Αμερικανός επέβαινε σε ελικόπτερο το οποίο κατέπεσε στην περιοχή της Καλιφόρνια, Καλαμπάσας. Σαφή αίτια για τη συντριβή και επίσημη ενημέρωση δεν έχουμε ακόμα ωστόσο όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων και πολλά μετεωρολογικά μέσα, στην περιοχή υπήρχαν χαμηλά σύννεφα και ομίχλη, γεγονός που δημιούργησε κακή ορατότητα. Άρα οι ειδικοί πιθανολογούν πως η ομίχλη ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν στο συνταρακτικό συμβάν.

RIP @kobebryant. Weather observations from the helicopter crash area indicated low clouds and restricted visibility, which may have obscured high terrain. It is not known, however, whether weather played a role in the accident.



The latest from The Post: //t.co/rbRqMSBOjU //t.co/kou4z75NN1 — Capital Weather Gang (@capitalweather) January 26, 2020

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

Weather-wise, at the time of the crash involving #Kobe Bryant, winds were light, clouds were low (1000-1500 feet) and visibility was around 3 miles. However, the Los Angeles area and its marine layer can have so many variables. @PIX11News @stacyanngooden pic.twitter.com/0HZXzXyKY7 — PIX11 Weather (@PIXweather) January 26, 2020