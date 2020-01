Κόμπι Μπράιαντ: Τους στίχους του τραγουδιού «See you again», που συνδέθηκε με τον θάνατο σε τροχαίο του ηθοποιού από το «Fast And Furius» Πολ Γουόκερ, επέλεξε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να αποχαιρετήσει τον Κόμπι Μπράιαντ.

Δείτε τις αναρτήσεις του κορυφαίου Έλληνα τενίστα:

It's been a long day without you, my friend.