Australian Open 2020 Ράφαελ Ναδάλ: Απίστευτο αποκλείστηκε από τον Ντόμινικ Τιμ vids]

Australian Open 2020 Ράφαελ Ναδάλ: Η ανατροπή έγινε στο Australiano Open και ο Ράφαελ Ναδάλ έμεινε εκτός ημιτελικών, χάνοντας με 3-1 σετ από τον Ντομινίκ Τιμ (Νο2 του κόσμου), ο οποίος και πήρε και τα τρία νικηφόρα σετ στο τάι μπρέικ. Ο Αυστριακός τενίστας προηγήθηκε με 2-0, επικρατώντας με 7-6 (3) και 7-6 (4) στα δύο σετ, έχασε το τρίτο με 6-4 από το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά πήρε και το τρίτο με τον ίδιο τρόπο, βγαίνοντας νικητής με 8-6 στο τάι μπρέικ του πέμπτου σετ. Να σημειωθεί εδώ ότι εφόσον ο Φέντερερ θα αντιμετωπίσει τον Τζόκοβιτς στα ημιτελικά, ο τελικός στο Australian Open θα πραγματοποιηθεί χωρίς δύο από τους τρεις κορυφαίους τενίστες, βάσει της παγκόσμιας κατάταξης.

After 4 hours and 10 minutes, @ThiemDomi knocks out world No.1 Rafael Nadal, 7-6(3) 7-6(4) 4-6 7-6(6) to advance to the #AusOpen semifinals for the first time.#AO2020 pic.twitter.com/lWuZXBzNmt