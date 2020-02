Australian Open 2020: O βασιλιάς επέστρεψε- Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ο μεγάλος νικητής [vids, pic]

Australian Open 2020: Μετά από 4 ώρες αγώνα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε του Ντομινίκ Τίεμ με 3-2 σετ στον τελικό του Aystralian Open. Μετά από μια εκπληκτική αναμέτρηση, ο Νόλε πήρε τη νίκη με 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 και κατέκτησε τον 17ο Grand Slam τίτλο στην καριέρα του, κατακτώντας το συγκεκριμένο τουρνουά για 8η φορά στην καριέρα του. Ο Τζόκοβιτς χρειάστηκε τρεις ώρες και 59 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Τιμ και είναι η πρώτη φορά που ο Σέρβος κερδίζει major τελικό όντας πίσω στα σετ με 2-1.

Είναι ο παίκτης με τις περισσότερες κούπες και αυτός με τις περισσότερες παρουσίες σε τελικό! Η Μελβούρνη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «σπίτι» του 32χρονου Σέρβου, ο οποίος έχει πανηγυρίσει ξανά την «κούπα» στο Australian Open το 2008, το 2011, το 2012, το 2013, το 2015, το 2016 και το 2019.

