Γιάννης Αντετοκούνμπο κιλά: Πρωτιά για το σώμα του fit «Greek Freak» [pic & vid]

Γιάννης Αντετοκούνμπο κιλά: Το περιοδικό Sports Illustrated... προσέφερε μια ακόμη διάκριση στον Έλληνα σταρ, καθώς τον κατατάσσει ως τον πιο fit αθλητή για την χρονιά 2020. Πρόκειται για μια... απρόσμενη πρωτιά που δείχνει πως ο Γιάννης έχει την τάση να βγαίνει παντού πρώτος. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στην πέμπτη θέση της σχετικής κατάταξης. Από εκεί και πέρα στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς, στην τρίτη ο αθλητής του κρόσφιτ Ματ Φρέιζερ, ενώ την πρώτη τετράδα συμπληρώνει ο μποξέρ Κανέλο Άλβαρεζ.

Το σχετικό αφιέρωμα αναφέρει: «Στην πρώτη του χρονιά στη λίγκα, ο Γιάννης ήταν 2μ.05. Από τότε, ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς πήρε κάποιους πόντους και όγκο, ανεβαίνοντας στα 2μ.11 και τα κιλά, έχοντας άνοιγμα χεριών 2μ.21. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί είναι ενδεικτικοί στην αφοσίωση του στην υγιεινή ζωή, στη φυσική κατάσταση και τη γυμναστική.Φέτος ο Γιάννης έχει βελτιώσει κάθε τομέα του παιχνιδιού του, το τρίποντο, τις ασίστ… Μπορεί να σκοράρει στο ζωγραφιστό, να σουτάρει και να αποδειχθεί δυναμικός πλέι μέικερ, διεκδικώντας το δεύτερο σερί βραβείο MVP. Όταν έχεις το θάρρος να προκαλέσεις τον Rock, είναι ξεκάθαρο γιατί είσαι γνωστός ως Greek Freak».

Δείτε την σχετική ανάρτηση

Every year, SI sets out to answer one of the most complex questions in sports: Who are the fittest athletes in the world?



Presenting SI’s 2020 #Fittest50 (with @VitaminShoppe) //t.co/4x0e6EGHZN pic.twitter.com/bUaxGxexiE