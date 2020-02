Ολυμπιακός - ΤΣΣΚΑ Μόσχας 72-59: Τι κι αν η ομάδα του Μπαρτζώκα είχε ένα κάρο απουσίες; Οι Πειραιώτες -έστω και με μισή ομάδα- στην κυριολεξία αγωνίστηκαν σαν Ολυμπιακός και ισοπέδωσαν την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 72-59. Χαρακτηριστικό της άμυνας των «ερυθρόλευκων» είναι πως άφησαν τους Ρώσους να σκοράρουν μόλις 4 πόντους στην γ' περίοδο. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει νικήσει εντός και εκτός την φετινή σεζόν τους Ρώσους.

Aξίζει να σημειωθεί πως οι παίκτες και το επιτελείο του Ολυμπιακού τίμησαν την μνήμη της θύρας 7, όπως το ίδιο έπραξαν και οι τρεις πρώην «ερυθρόλευκοι» Στρέλνιεκς, Χάκετ και Χάινς, με αποτέλεσμα να πάρουν το χειροκρότημα από την εξέδρα του ΣΕΦ.

We will see that one AGAIN!



Kostas Papanikolaou got himself a new poster!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/pkmxS3Dum2