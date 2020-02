All Star Game: Ο Διαμαντίδης ξέσπασε στα γέλια μετά από λάθος πάσα στον Φώτση [vid]

All Star Game: O Δημήτρης Διαμαντίδης χάρισε ένα από τα blooper του φετινού All – Star Game του Ηρακλείου στο παιχνίδι των All Time Star με τους Rising Stars.

All Star Game: Το μεγάλο event ξεκίνησε σήμερα (8/2) στο Ηράκλειο Κρήτης με τις καλύτερες προϋποθέσεις και το παιχνίδι των All Time Star με τους Rising Stars «έκλεψε» τις εντυπώσεις.

Σε μία φάση του παιχνιδιού μετά από επιθετικό ριμπάουντ που κέρδισαν οι All Time Stars ο Δημήτρης Διαμαντίδης προσπάθησε να βγάλει μία «μαγική» no look πάσα από τα παλιά στον άλλοτε συμπαίκτη του στην Εθνική Ομάδα και στον Παναθηναϊκό, Αντώνη Φώτση αλλά τελικά η συνεργασία τους στέφθηκε από απόλυτη αποτυχία με τον «3D» να ξεσπάει σε γέλια, όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο.