Ολυμπιακός μεταγραφές: Ανακοίνωσαν ΜακΚίσικ και περιμένουν οι «ερυθρόλευκοι» [vid]

Ολυμπιακός μεταγραφές: Ανακοίνωσαν την απόκτηση του νέου τους μεταγραφικού αποκτήματος, Σακίλ ΜακΚίσικ, οι «ερυθρόλευκοι», με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Ολυμπιακός μεταγραφές: Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Σακίλ ΜακΚίσικ για λογαριασμό του «ερυθρόλευκου» συλλόγου, με τον οποίο υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Ο 29χρονος γκαρντ/φόργουορντ προσγειώθηκε στο "Ελευθέριος Βενιζέλος" και αναμένεται να υποβληθεί άμεσα στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου θα προπονηθεί για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Πρόκειται για μια εξαιρετική προσθήκη μεσούσης της χρονιάς, με σκοπό να καλύψει το κενό που έχει προκύψει από τον τραυματισμό του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα μείνει στα «πιτς» μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ο παίκτης θα είναι άμεσα διαθέσιμος για τα ματς της Ευρωλίγκας, παρά τις προσπάθειες της Μπεσίκτας να τον δεσμεύσει, αν και φαντάζει τυπική η ολοκλήρωση της μεταγραφής, έχοντας ως δεδομένο πως εκκρεμεί η αποστολή του letter of clearance από την Τουρκική Ομοσπονδία.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακούς

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις "2" και "3".

Το Who is Who

Γεννήθηκε: 17/08/1990

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 1.96

Θέση: Γκαρντ/Σμολ Φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες: Victoria Libertas Pesaro, Changwon LG Sakers (2015–2016), Muratbey Uşak Sportif (2016–2017), Gran Canaria, Avtodor Saratov (2017–2018), Gaziantep (2018–2019), Beşiktaş Sompo Japan (2019–2020)

Οι αριθμοί του…

Στο τουρκικό πρωτάθλημα σε σύνολο 17 αγώνων και μέσο όρο 32.29 λεπτά συμμετοχής είχε μ.ο. 17.65 πόντους, 4.41 ριμπάουντ και 2.18 ασίστ. Στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στο Basketball Champions League, σε 13 αγώνες είχε μέσο όρο 30 λεπτά συμμετοχής, 16.6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ και 2.1 κλεψίματα.

Η εμφάνιση που «σόκαρε» την Εφές

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού έχει «υπογράψει» μια από τις πέντε φετινές ήττες της Εφές, καθώς είχε σημειώσει 38 πόντους, οδηγώντας την Μπεσίκτας σε ένα σπουδαίο διπλό στην παράταση εκείνης της αναμέτρησης. Εξάλλου ο ίδιος είναι αρκετά χαρισματικός σκόρερ και αναμένεται να προσφέρει ποιοτικές λύσεις στο σκοράρισμα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα που προέρχεται από την μεγάλη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.