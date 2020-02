Γιάννης Αντετοκούνμπο - γιος: Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία του γιου του [pic]

Γιάννης Αντετοκούνμπο γιος: Ο «Greek Freak» από το βράδυ της Δευτέρας (10/02/2020) είναι πατέρας, καθώς γεννήθηκε ο γιος του, από την γυναίκα του, Μαράϊα Ριντλσπίγκερ. Ο Αντετοκούνμπο junior αναμένεται να πάρει το όνομα του πατέρα του Αντετοκούνμπο, ο οποίος «έφυγε» πριν από τρία χρόνια. Υπενθυμίζεται, πως ο πατέρας του Γιάννη ήταν ο Λίαμ Τσαρλς.

Όπως είναι λογικό ο Γιάννης θέλησε να μοιραστεί την συγκεκριμένη ευχάριστη είδηση και με τους θαυμαστές του κάνοντας σχετική ανάρτηση στα social media. Δείτε την σχετική ανάρτηση από τον MVP του NBA:

Όπως είναι λογικό, η συμμετοχή του Γιάννη στον αγώνα με τους Κινγκς τα ξημερώματα στο Μιλγουόκι (11/2, 03:00) είναι κάτι παραπάνω από αμφίβολη και το πλέον πιθανό και φυσιολογικό είναι να μην αγωνιστεί. Ο Γιάννης είχε πει πριν περίπου 2 μήνες πως: “Σε 4-6 εβδομάδες τον περιμένουμε. Κλωτσάει. Κινείται πολύ, παίζει μπάσκετ εκεί μέσα. Θα γίνει θηρίο. Θα τα έχει όλα. Δεν μπορώ να πω τι όνομα θα δώσουμε, θα με σκοτώσει η Μαράια (γέλια)! Είμαι ενθουσιασμένος που θα έρθει, πάντα παίζω για την οικογένειά μου, θα είμαι τόσο χαρούμενος, που θα παίζω καλύτερα. Είναι ωραίο να ξέρεις ότι θα πας σπίτι και θα είναι εκεί ο μικρός”.

Giannis Antetokounmpo (personal) is questionable vs. Sacramento while expecting his 1st kid. Bucks Sr. Vice President Alex Lasry: “From the entire Bucks organization, we’re hoping for nothing but a healthy and happy mother and baby. And hopefully a future Buck.” pic.twitter.com/57JwaIF7RR