Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου: Το ποστ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ [pic]

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου: Ως η ημέρα που είναι αφιερωμένη κατά του Παιδικού Καρκίνου έχει καθιερωθεί η 15η Φεβρουαρίου. Για αυτόν τον λόγο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε το δικό της μήνυμα μέσα από τα social media. Είχε προηγηθεί το ποστάρισμα της ΠΑΕ ΑΕΚ.

«Είναι η διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για τον παιδικό καρκίνο. Ας βοηθήσουμε όλοι τα παιδιά. Το μέλλον μας. Τους πραγματικούς μας ήρωες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δικέφαλος. Η σχετική δημοσίευση:

It's International Childhood Cancer awareness day. Let's all help our kids. Our future. Our real heroes... #PAOK #PAOKaction #childhoodcancerday pic.twitter.com/QpZFuCXAn8